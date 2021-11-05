蘋果新機助攻 穩懋10月營收23.65億元改寫新猷

砷化鎵廠 10 月營收出爐，穩懋 (3105-TW) 受惠蘋果 (AAPL-US) 新機拉貨，單月營收衝上 23.65 億元，改寫歷史新高，整合元件廠全訊 (5222-TW) 今 (5) 日也公告 10 月營收，受惠國防需求穩健，單月營收達 8323.2 萬元，維持相對高檔，累計前 10 月營收也已超過去年。

穩懋 10 月營收達 23.65 億元，月增 5.6%、年增 2.82%，創下歷年單月新高紀錄，累計今年前 10 月營收達 212.54 億元，年增 2.23%，展望第四季，穩懋預期產能利用率可望較第三季 95% 再提升，營收估季增 4-6%，毛利率也可望維持第三季水準。

看好未來需求，穩懋今年也持續擴充龜山 C 廠新無塵室，預計明年上半年完工，機台進駐後將在下半年投產，屆時每個月可望新增 3000-5000 片產能，估明年月產能將提升 1 成，達約 4.4-4.6 萬片水準。

全訊 10 月營收則在高階國防軍工產品出貨穩健挹注下，單月營收達 8323.2 萬元，月減 10.4%、年減 14.3%，累計前 10 月營收 7.63 億元，年增 36.22%，超越去年全年，展望本季，全訊看好第四季是傳統國防產品出貨旺季，預期營運將再優於第三季，攀上全年高峰。

全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW)10 月營收也出爐，全新受研發訂單調整，單月營收下滑至 3.03 億元，月減 11.4%、年增 31.9%，累計前 10 月營收達 30.36 億元，維持雙位數成長，年增 43.4%。

宏捷科則在新產能開出，加上手機 PA、物聯網需求支撐下，10 月營收續寫歷史新高紀錄，衝上 4.5 億元，月增 2.4%、年增 39.5%，累計前 10 月營收也已超越去年全年，達 39.47 億元、年增 38.2%。