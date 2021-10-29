研華Q3 EPS 2.95元 寫5季新高

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (29) 日公告第三季財報，稅後純益 22.74 億元，季增 27%、年增 17%，歷史次高；每股純益 2.95 元；累計前三季稅後純益 58.76 億元，年增 7.8%，每股純益 7.74 元。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨全球景氣復甦，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，第三季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 達 1.45，累計前三季 BB Ratio 則為 1.55。

陳清熙進一步指出，雖然供應鏈因素持續影響，但優化採購流程、價格調漲效益逐步發酵，毛利率穩健回溫，但未來半年原物料價格持續上漲，不排除進行第二波漲價以反映成本。

展望第四季，陳清熙認為，展望樂觀，兩岸擴產計畫已如期展開，預計至年底前將增產三成，以因應第四季與明年的訂單出貨預做準備。

研華第三季營收 155.07 億元，季增 9.1%、年增 18.9%；毛利率 36.8%，季增 0.1 個百分點、年減 3 個百分點；營益率 16.8%，季增 1.3 個百分點、年減 0.6 個百分點，雙率符合法說預期。

累計研華前三季營收 428.78 億元，年增 11.8%、毛利率 37.6%，年減 2.5 個百分點、營益率 16.5%，年減 1.1 個百分點。