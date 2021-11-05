〈新唐法說〉董座：Q4訂單還是相當滿 沒有感受低價競爭壓力

MCU 大廠新唐 (4919-TW) 今 (5) 日召開法說會，市場提問中國 MCU 廠近日採取低價競爭策略，董事長蘇源茂表示，新唐在 MCU 耕耘 10 多年，在市場上有一定地位，不是用價格就可取代公司產品，不擔憂低價競爭。

蘇源茂表示，新唐第三季營收成長不如預期，主要受限台灣晶圓廠產能，日本則因東南亞如印尼、馬來西亞等地區關廠干擾，皆影響第三季營收較第二季下滑。

展望明年，蘇源茂看好，明年台灣、日本地區共八大產品線需求都相當樂觀，預計明年將持續成長，日本瞄準三大應用，包括新能源 (New Energy)、機器人 (Smart mobility, Robotics)、智慧家居 (Smart Life)。

其中，新能源隨著現今電動車趨勢發展成形，新唐在電池管理晶片 (BMIC) 耕耘長達 10 年，導入超過 9 家車廠的電池，客戶囊括歐洲、中國及日本，現今也預計將技術延伸至 E-bike、電動摩托車等市場。

新唐目前也是全球手機 MOSFET 最大供應商，儘管今年手機出貨量預估持平去年，不過明年手機市場將重返成長，且隨著 5G 滲透率快速提升，手機將導入更多快充，有助新唐日本業務。

此外，由於現今一輛汽車裝備多顆喇叭，導致車廠拉線繁瑣，新唐將既有 MOSFET 技術導入車用，可簡化車廠拉線問題，預計 2025 年整體市場出貨量將達 1.7 億顆，呈現逾倍數增長。

新唐也切入高速傳輸介面，提供 40Gbps 的 USB4 Re-Timer，該顆晶片 11 月已完成 Tape out，預計明年正式送樣給客戶，看好 2024 年市場規模將達 3 億顆，且因全球包括新唐僅有 4 家業者具備相關技術能力，目前也已導入全球主要的 PC 平台，提供客戶 Reference design。