台積電強攻600關 台股大漲218點收17296點 周線連5紅

隨著美國科技股收高，台股半導體族群今 (5) 日氣勢如虹，台積電一吐悶氣，攻上 600 元關卡，IC 設計、面板等族群也匯集資金，拉抬指數走高，成功拿下半年線，並直逼 17300 點關卡，終場上漲 218.04 點，收在全場最高 17296.9 點，創逾 1 個月新高，成交值略增至 3235.07 億元。周線連 5 紅，累計本周上漲 309 點。

台積電股價沉寂多日，今天火力全開，放量大漲逾 2%，成功站上 600 元，市值回升至 15.55 兆元；晶圓代工廠聯電強彈逾 3%，站回 60 元之上；聯發科也回神上漲逾 1%；台達電、瑞昱、鴻海、國巨等電子權值股都在盤上表現。

中小尺寸面板廠彩晶將買回 10 萬張庫藏股，今天股價受到激勵，大漲逾半根停板，終場收 15.3 元，成交量爆出 13.5 萬張，此外，美系外資也翻多面板雙虎，帶動友達勁揚逾 5%，站回 20 元大關，群創更大漲逾 7%，面板股為今天多頭指標。

值得注意的是，驅動 IC 龍頭聯詠雖然第四季營收估較上季下滑，約季減 3-6%，但毛利率、營益率將維持高檔，今天在大量買盤湧入下，股價直奔漲停，達 448 元，創近 2 個月新高。LED 驅動 IC 廠聚積前三季稅後純益 4.26 億元，年增 26.78%，每股純益 9.58 元，但今天反而遭到空方狙擊，股價摜壓至跌停 192 元。

航運股互有漲跌，長榮延續漲勢，終場漲逾 4%，收 114 元，陽明、萬海也有 1-2% 的漲幅，航空雙雄仍為買盤焦點，長榮航終場勁揚近 3%，不過，台驊投控震盪下挫逾 3%，宅配通、台船等也走弱。傳產族群中以化工股表現最為凌厲，三福化、中華化、三晃、永光、元禎均噴出漲停。