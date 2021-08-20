〈新唐股東會〉董座：下半年生意很樂觀 估明年產能持續短缺

新唐 (4919-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事長蘇源茂指出，下半年生意相當樂觀，不過，營收成長仍受限晶圓代工產能，預計供給緊張態勢將延續至明年，總經理戴尚義也補充，現今沒有庫存問題，產品一進來就賣出去。

戴尚義表示，近期市場對於終端需求有雜音，主因越接近終端客戶的業者，訂單變化越快速，不過晶圓代工、後段封測則距離終端較遠，至今仍持續調漲價格，可看出上游對市況相當有信心，新唐也會依據市況調整。

新唐旗下 6 吋晶圓代工廠也受惠客戶積極下單，訂單能見度相當高，至今維持滿載，戴尚義也澄清，新唐 9 月 1 日漲價 15% 的部門是 6 吋晶圓代工，非 IC 設計。

針對筆電市況，戴尚義引用各家 IC 設計同業說法，預期 Chromebook 下半年需求將趨緩，不過，若以全年角度來看，今年 Chromebook 出貨量仍遠高於去年全年的 3000 萬台，因此需求趨緩是與預期心理做比較，至於消費型、商務型筆電現今需求仍持續向上。

車用方面，戴尚義指出，車用晶片的短缺現象較其他應用更顯著，目前看起來第四季需求還是相當強勁，且隨著車廠體認半導體並非立即生產的產品，也改變即時生產模式 (Just in Time)，提早向供應商下訂，建立庫存與生產間的緩衝期，也帶動缺料問題更加嚴重。