〈群聯法說〉Q3每股賺12.1元 寫歷史次高 前三季EPS 32.15元

群聯 (8299-TW) 今 (5) 日召開法說，公布第三季財報，稅後純益 23.84 億元，季增 5.3%，年增 29.6%，每股純益 12.1 元，寫單季次高，前三季每股已賺 32.15 元。群聯同步公告 10 月營收，首度衝破 60 億元、達 60.37 億元，改寫新高。

群聯第三季營收 169.27 億元，季增 6.4%，年增 48.1%，毛利率 31.76%，季減 0.9 個百分點，年增 8.6 個百分點，營益率 16.9%，季增 1 個百分點，年增 7.3 個百分點；稅後純益 23.84 億元，季增 5.3%，年增 29.6%，每股純益 12.1 元。

群聯前三季營收 457.24 億元，年增 28%，毛利率 31.47%，年增 5.39 個百分點，營益率 15.8%，年增 4.57 個百分點；稅後純益 63.35 億元，年增 28.9%，每股純益 32.15 元。

群聯指出，第三季傳統銷售旺季未如期發生，產生部分遞延情況，但高毛利出貨比重拉升；另一方面，晶圓代工廠在第三季調漲代工價格，公司並未 100% 轉嫁給客戶，因此小幅影響毛利率。

群聯認為，雖然零售市場出現需求疲軟雜音，但已充分轉型布局非消費型高階儲存市場，逐漸不受 NAND 市場價格波動影響。

群聯也同步公告 10 月營收 60.37 億元，月增 5.2%，年增近 36%，改寫上月寫下的新高；前 10 月累計營收 517.61 億元，年增 29% ，刷新歷史同期新高。