群聯財報事件遭判刑 潘健成：將提上訴

群聯 (8299-TW) 2016 年爆發財報不實案，新竹地方法院審理終結宣判，群聯今 (29) 日表示，公司營運及財務一切正常，不受影響；潘健成則對判決結果表示遺憾，將提起上訴二審法院。

潘健成的財報事件，新竹地方法院宣判結果出爐，有關使公務員登載不實的部分，應執行有期徒刑 1 年 10 月，得易科罰金；另有關違反證交法部分，則處有期徒刑 2 年。

對此，群聯表示，潘健成尚未收到判決書，無法得知被判決有期徒刑及易科罰金理由。不過，潘健成表示，對判決結果感到遺憾，將於收到判決書後，與律師研議後續處理方向與相關事宜，並提起上訴二審法院。

群聯指出，該財報事件自發生以來，潘健成即主動到案說明，也積極配合調查，並如實告知始末是為因應險惡的商場競爭，及厚植公司長遠發展，而作出的權宜商業規劃，既未侵害群聯利益，也沒有欺騙投資人念頭，且並未對公司造成任何損害。

群聯強調，此事件也讓公司重新調整公司治理模式，積極推動制度化管理，並建構涵蓋 ESG 等面向的企業社會責任機制。相較於 2016 年，群聯於台灣上櫃公司公司治理評鑑分數，由後段班上升至前段班的前 6-20%；國際 MSCI ESG 評鑑也自 CCC 上升至今年的 BB。

此外，群聯營收也由 2016 年的 438 億元成長至去年的 485 億元，並與股東分享成果，2016 年至今年所配發的現金股利超過新台幣 177 億元，強調將持續投資台灣、穩健全球佈局。