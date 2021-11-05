疫情催化線上商機 去年境外電商銷售額逾1200億元

新冠肺炎疫情催化線上銷售商機，根據財政部統計資料，去 (2020) 年境外電商全年銷售額共 1239 億元、年增幅 14.8%，全年所繳納的營業稅額 47 億元，從 2017 年 5 月 1 日實施境外電商申報營業稅以來，累計繳納稅額共 181 億元。

為掌握稅源，財政部自 2017 年 5 月 1 日起，要求在國內無固定營業場所的境外電商，只要年銷售額滿 48 萬元就得辦理稅籍登記並報繳營業稅，而隨著線上銷售蓬勃發展，電商的營業額與挹注稅收也有逐年增長趨勢。

根據財政部統計，實施首年境外電商課稅以來，首年的銷售額共 460 億元，之後則呈現逐年遞增，2019 年銷售額更一舉突破千億元關卡，去年疫情爆發，帶動線上學習、遊戲及影音串流等宅經濟發酵，致銷售額增至 1239 億元，年增 14.8%，占整體營利事業銷售額比重 0.28%。

至於今年前八月銷售額共 798 億元，較上年同期微減 1 億元，其中 5 月中旬後受到疫情加劇，訂房、旅遊網站等電商受到衝擊，導致資料處理、主機及網站代管服務業銷售額年減 35 億元、年減 - 4.6%，而遊戲軟體業受益升溫，增加 17 億元、年增幅高達 85.7%。

在營業稅額方面，2017 年稅收共 20 億元，隨銷售額逐年成長，2020 年稅收已攀升至 47 億元，累計到今年 8 月止，境外電商所繳納稅額共 181 億元，占總營業稅稅收比重 1.0%。

根據財政部掌握資料，境外電商實施第一年申報家數共 102 家，近 2 年則維持 在 120 家左右；截至今年 8 月底已登記稅籍家數共 123 家，主要以資料處理、主機及網站代管服務業為主，占比約 43%，其次則是軟體出版業共 25 家，數位 書籍出版、入口網站經營各 10 家，四種產業合計占比將近 8 成。

