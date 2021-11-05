〈台股盤中〉電子股百花齊放 一度漲逾140點站上半年線

晶圓雙雄領漲電子股上攻，帶動台股今 (5) 日走揚，一度上漲 140 點，登上 17200 整數關卡及半年線，今日預估量則約 3100 億元。

半導體指標股今日走堅，台積電今日最高來到 598 元，漲約 1.8%，聯電也一度重返 60 元，漲逾 2%；IC 設計中的聯發科漲逾 1%，股王矽力 - KY 一度大漲 4.3%，來到 4995 元，再度挑戰 5000 元大關，聯詠更大漲逾 9%，世芯 - KY、瑞昱等也漲 2-3%，但祥碩跌 3%，表現相對疲弱。

其餘大型電子指標股，鴻海平盤震盪，台達電漲逾 3%，面板雙虎均有半根漲停，群創漲逾 7%，友達漲 5%；ABF 載板三雄也持續強悍，南電、欣興以及景碩漲幅均在 2% 上下。

此外，網通股近期獲資金追捧，指標股智邦今日開盤急拉，僅差一檔亮燈漲停，資料中心相關的緯穎也漲逾 2%，另外，電池大廠 AES-KY、板卡廠技嘉等個股也有紛紛表態上漲。

不過，先前反彈的被動元件指標華新科漲多拉回，跌逾 2%，大立光表現也低迷，再度回測 2000 元大關，南亞科、宏碁、台光電等個股也有 1% 多的跌幅。

傳產族群方面，航運股漲跌互見，貨櫃海運三雄以長榮相對有撐，萬海及陽明午盤前在平盤下震盪，但航空雙雄長榮航及華航均小漲 1%；鋼鐵股的中鋼及大成鋼則在平盤下震盪。

台塑四寶同樣不同調，台塑漲近 2%、台塑化也小漲，但南亞及台化午盤前在平盤下震盪；而潤泰集團旗下的潤泰新、潤泰全持續漲多修正，雙雙跌逾 2%。