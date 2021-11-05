台嘉碩Q3純益改寫新高 前三季每股純益1.48元

石英元件廠台嘉碩 (3221-TW) 第三季營收及稅後純益雙雙改寫新高，今 (5) 日公布前三季財報，稅後純益 1.51 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 1.48 元，台嘉碩積極調整產品結構及受惠 TCXO 產品漲價效應，營運轉機色彩濃厚。

台嘉碩第三季營收 8.17 億元，毛利率 29.23%，季增 4.54 個百分點，年增 17.11 個百分點，稅後純益 9407 萬元，創新高，季增 65.04%，較去年同期由虧轉盈，單季每股 0.92 元。

台嘉碩前三季營收為 21.57 億元，超越去年全年，毛利率 24.04%，年增 8.42 個百分點，稅後純益達 1.51 億元，也較去年同期由虧轉盈，每股純益 1.48 元。

台嘉碩 8 月及 9 月營收連創單月新高，推升第三季營收 8.17 億元，超越第二季 7 億元單季新高紀錄，年增 58.12%，前三季營收 21.57 億元，已超越去年全年 21.36 億元，年增 37.27%。

目前，台嘉碩來自歐洲、美國、日本及台灣地區的客戶訂單都維持在不錯狀況；整體而言，第四季有機會持平第三季，下半年營收仍可明顯優於上半年。

台嘉碩石英元件、表面聲波濾波器，網通應用占 30%、手機應用占 30%，汽車應用占 30%，今年來出貨比重相當均衡。

台嘉碩與美國 Akoustis (AKTS-US) 深度結盟確立後，雙方簽署策略開發協議，台嘉碩與美方雙邊達成 RFMi 股權轉讓協議中，台嘉碩將其子公司 RFMi 的 51% 轉讓給 Akoustis，將不再認列來自 RFMi 營收，但台嘉碩指出，RFMi 仍由台嘉碩生產、供貨，目前估算對於營收的影響不大。