〈亞洲生技大會〉AZ首席顧問楊育民：台灣需建置mRna技術平台 與國際交流

AstraZeneca CEO首席顧問、育世博創辦人楊育民。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
AstraZeneca CEO首席顧問、育世博創辦人楊育民。(鉅亨網記者沈筱禎攝)

AstraZeneca CEO 首席顧問、育世博創辦人楊育民今 (5) 日表示，疫情帶動 mRna 技術平台快速發展，台灣也必須建置該技術平台，有一定研發能量基礎後，才能與國際交流打造世界生醫產業。

回顧藥品發展，楊育民指出，2000 年前都以小分子藥為主，後續 20 年的時間，大分子藥因在研發與製程上有所突破，帶動大分子藥蓬勃發展，直到近期新冠疫情爆發，加快 mRna 技術、困難學名藥研發進程，包括莫德那、BNT 等都已使用 mRna 技術平台。

楊育民認為，台灣一定要有 mRna 的製造能力，mRna 不只可以開發疫苗，也能拓展其他藥品領域，尤其 mRna 為化學合成製程，優勢在於製造過程快速，不需要額外培養細胞。

台灣除了需要建置 mRna 技術平台外，楊育民表示，要打造成世界生醫產業，還要具備五大條件，包括開發生物科技製造技術、CDMO(委託開發與製造)、鼓勵開發新技術平台、融合自動化高科技，以及培養開發人才並鼓勵誘因制度。

楊育民指出，一項藥品開發技術成熟，需要花 20 年的時間，過去專研的困難技術因為疫情發展快速；當台灣培養出一定技術基礎後，才能進一步與國際交流，並與其他藥廠的開發技術結合。

對於技術專利問題，楊育民提到，技術智慧財產權一直以來都是產業會發生的問題，從過去藥品開發經驗來看，每個技術平台都會面臨智慧財產權狀況且過程相當複雜，不過在趨勢浪潮下，還是得進入領域與學習，才是解套方法。

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