〈財報〉MLCC大廠太陽誘電H1純益年增149% 全面上修財測

日本生產 MLCC 等零組件的電子大廠太陽誘電 (Taiyo Yuden)，週五 (5 日) 盤後公布最新財報。2021 年度 (至 2022 年 3 月)H1 純益報年增 148.6% 至 284 億日圓，預測 2021 年度的全年合併營業利益年增 57% 至 640 億日圓，財測全面上修。

太陽誘電股價 5 日收在每股 5800 日圓、較上一個交易日下跌 1.69% 或 100 日圓。

基於日本會計準則的 2021 年度 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 23.1% 至 1726 億日圓。

營業利益報年增 81.2% 至 346 億日圓。

經常利益報年增 95.5% 至 355 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 148.6% 至 284 億日圓。

除了營收表現較為遜色之外，其他財報數據均優於該公司先前預測。

主要產品的 2021 年度 H1 期間營收表現關鍵數據：

包含 MLCC 在內的電容器產品報年增 21.1% 至 1122 億日圓。

電感元件報年增 28.8% 至 242 億日圓。

複合裝置報年增 21.2% 至 259 億日圓。

其他 (含鋁電解電容器、蓄電裝置等) 報年增 40.0% 至 102 億日圓。

其中，電容器產品方面，在所有機器用途的相關零組件營收，都較去年同期出現增長；電感元件方面，雖然民用機器用途的相關營收較去年同期出現減少，不過在資訊機器、通訊機器、車用、資訊基礎建設及產業機器等用途的營收則是較去年同期出現增長；複合裝置方面，行動通訊用途的 FBAR/SAW 濾波器和迴路模組等的營收，都較去年同期出現增長。

基於日本會計準則的 2021 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年增 14.6% 至 3450 億日圓。(原先預測年增 10.7% 至 3330 億日圓)

營業利益預測年增 57.0% 至 640 億日圓。(原先預測年增 34.9% 至 550 億日圓)

經常利益預測年增 55.2% 至 640 億日圓。(原先預測年增 32.1% 至 545 億日圓)

歸屬公司股東純益預測年增 67.7% 至 480 億日圓。(原先預測年增 38.0 至 395 億日圓)

所有財測數據均作出上修。

此外，太陽誘電也規劃在今後 5 年期間，將推動 3000 億日圓規模的設備投資計畫。