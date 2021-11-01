MLCC大廠村田估下半財年訂單減少 全年財測低於市場預期

生產 MLCC 的日本電子大廠村田製作所在上週公布最新財報資料，當中值得投資人留意的是該公司上季 (7 到 9 月) 的訂單出貨比 (Book to Bill Ratio，BTBR) 接近 1，而 9 月份的訂單出貨比則是低於 1、接單表現呈減少傾向。村田在財報資料提到，該公司預估年度下半 (10 到 3 月) 的剩餘訂單將出現減少。

圖片：村田製作所提供

日本村田製作所在上週五 (29 日) 公布最新財報，2021 年度 (至 2022 年 3 月)H1 的合併營業利益報年增 68.9% 至 2221 億日圓。車用裝置和 PC 用途的電容器營收出現明顯增長，手機等用途的其他電子零件營收也同樣出現增加。財測方面，預估全年度的營業利益達 3650 億日圓、維持先前預測不變；IBES 所彙整的 25 名分析師預測中數為 3770 億日圓。

依產品類別區分的 2021 年度 H1 合併營收表現：

電容器報年增 34.8% 至 3916 億日圓。

壓電製品報年增 25.7% 至 763 億日圓。

其它組件報年增 29.8% 至 2318 億日圓。

模組報年減 6.3% 至 2067 億日圓。

2021 年度 Q2 電容器營收報季增 7%、壓電製品營收報季減 3.1%、其他組件營收報季增 9%、模組營收報季增 7%。

Q1 到 Q2 期間，在電容器方面，智慧型手機及 PC 相關的 MLCC 需求增加，車用電子市場的需求也維持在高水準。壓電製品方面，智慧型手機用途的表面波滤波器需求出現減少。其它組件方面，動力工具及遊戲機的鋰電池需求增加，智慧型手機用途的電感元件、連接器需求增加。模組方面，智慧型手機用途的樹脂多層基板 MetroCirc 需求增加、高頻模組需求減少。

依產品用途區分的 2021 年度 H1 合併營收概況：

影音產品報年增 9.6% 至 396 億日圓。

通訊產品報年增 3.0% 至 3927 億日圓。

電腦及相關機器報年增 31.2% 至 1827 億日圓。

車用電子報年增 50.9% 至 1648 億日圓。

家電及其他報年增 49.5% 至 1266 億日圓。

Q1 到 Q2 期間，影音產品方面在宅經濟的背景之下、遊戲機的電容器需求增加。通訊產品方面，智慧型手機用途的電容器和表面波滤波器需求增加，基地台用途的電容器需求減少。電腦及相關機器方面，在遠距工作和線上教學的帶動下，PC 用途的電容器和電感元件需求增加。車用電子方面，由於汽車製造商的庫存需求持續、電容器的營收大增；電磁干擾濾波器和電感元件的營收也出現增加。