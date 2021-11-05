來自綠島海底的明信片

打開家裡的信箱，只見一張熟悉的明信片，連上面的筆跡都是我自己寫的，不久前綠島的旅遊回憶即刻又歷歷在目。

從海底寄信初體驗

這張特別的明信片，是以不怕水的材質製成，我們以油性的原子筆寫好後，在潛水教練的細心帶領下，慢慢潛進綠島蜚聲國際的海平面下，看到比浮潛所看到更多樣化的魚群、軟硬珊瑚、各式海中生物，然後再靠近新近完成的尖翅燕魚海底郵筒，完成在海底寄信的初體驗。

在台灣眾多潛水勝地之中，綠島有強勁的黑潮暖流經過，洄游性魚類異常豐富，加上全年度水溫宜人、海水能見度佳，因此被推舉為全球百大潛點之一。為了凸顯這項特色，2018 年特別在熱門的石朗潛水區海平面下 11.5 公尺處設置了第一座豆丁海馬造型的海底郵筒，寫下「世界最深海底郵筒」的世界紀錄。

根據台東縣政府的統計，過去三年來，販售超過 4 萬張海底明信片，其中高達四成是由來自國外的潛水客寄出，創造了 1 億以上的觀光產值，讓美麗的綠島、台東不再是被動地讓世界看見，而是用世界有名的海底生態吸引國際潛水客前來朝聖。

凸顯在地生態特色

不過，潛水受風向和潮流的影響頗深，並非每個人每次前來，都有機會從石朗海底投遞明信片，所以綠島鄉公所再接再厲，又在另一個同樣受歡迎的柴口潛水區，再完成兩座尖翅燕魚造型的郵筒，一座在海底 6.4 公尺處，一座就在海岸邊的潮間帶，讓前來綠島觀光的遊客，無論敢不敢潛水、不受風向限制，都能夠達成「投遞海底明信片」的壯舉。

這次郵筒的設計，特別邀請由羅彩雲教授所帶領的大同大學工業設計系，同學以「Workshop」的方式實際在綠島進行一個星期的 LongStay，讓同學親炙綠島的生態、環境後，獲致更具體的設計靈感及方向，最後經過公開票選及專業評審老師評選後，選定由林資宸同學設計的「尖翅燕魚母子郵筒」為此次郵筒的新造型。

林同學表示，當來到綠島遊玩及潛水時，發現尖翅燕魚生性活潑也喜愛與人接觸，其黑白相間的獨特外觀有「海底斑馬」之稱，是綠島頗具在地特色的魚種之一，因此使用尖翅燕魚作為設計的原型，除了讓遊客有更多潛點可以選擇外，同時凸顯綠島珍貴的海底資源。

簡易潛水人人可為

以往，潛水的門檻比較高，必須投入相當的金錢購買裝備、相當的時間考取執照，才有資格和機會深入綠島迷人的海底世界。然而這些年來，綠島體驗潛水的系統越來越完善，沒有潛水執照的人只要經過教練詳盡的「行前說明會」，很輕易就能背起氣瓶，一點一滴地潛進海底，接觸到截然不同的世界。相信我，你也可以做得到！

石朗和柴口，因為地理位置一南一北，一個若因風向、潮流不適合下水，另一個往往反而可以有不錯的海底能見度，所以彼此互補作用，可謂潛水客的福音。以往，我只有浮潛的能力，只能看到非常表面的海底世界，這次在教練一對一的帶領下，不但看到海龜、與尼姆合影，還成功投遞出明信片，滿足程度大大升級。

海底生物和陸地上的生物一樣，也有不少喜歡晝伏夜出，所以當地民宿業者也會安排晚上的潮間帶導覽，帶著遊客到退潮的潮間帶踏浪，試試當天的運氣，有機會看到多種白天不容易看到的魚類、貝類、蟹類，還有海星、海參、海蛇等。雖然有趣，不過還是建議盡量以自然的方式尋找牠們的蹤跡，不要以太強迫的方式打擾到牠們的日常作息。

舉世罕見海底硫磺溫泉

忙了一整天，當然不要錯過名聞遐邇的朝日溫泉。朝日溫泉是舉世罕見的海底溫泉，屬於硫磺泉，出水溫度大約攝氏 60 至 70 度，經過海水稀釋後，略帶鹹味，對人類皮膚無刺激性，也不黏膩，相當舒服。

朝日溫泉因為面對太平洋，清晨可以看見太陽從海平面緩緩升起，所以日本人喚它作「旭溫泉」，也是「朝日」之名的由來。目前由於早上沒有開放，改賞夕陽或夜景也很不錯。在這片遠離光害的天空下，最適合入夜後一面泡湯、一面欣賞滿天星斗，讓海底溫泉帶走玩了一整天的疲累。

【info】

◎朝日溫泉

add 台東縣綠島鄉公館村溫泉 167 號

tel 089-671-133

◎潛進綠島

FB 潛進綠島

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》11 月號

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