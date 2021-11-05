操盤手看台股：輪動格局 缺料緩解股進入第二回合

美國 Fed 宣布本月中下旬將啟動縮減購債 (Taper)，每月減幅規模達 150 億美元，後續視需要進行調整；美股聞訊大漲，先前 Fed 一系列試探動作，管理市場對縮減購債時程的預期有效。根據 Fed 最新的會議聲明，內容提到由於疫苗接種進展和供應鏈瓶頸減緩，可望支持經濟活動和就業持續成長，並使通膨減緩。這與之前提到一旦縮減購債，即是美國經濟復甦步伐確立的看法相符，目前美國經濟開始往溫和成長的方向邁進，美股也維持強勢。

台股由於未能越過 11/2 日高點 17237 點，行情持續在 11/2 日 K 棒範圍內震盪。之前提到對於一個操盤手而言，觀察近日震盪的強勢股能否在未來 3~5 日內迅速止穩，然後迅速越過前高很關鍵，這將影響後續的多方攻勢，特別是個股的可操作性。如今，部分強勢股在 11/3 日多方抵抗後，11/4 日未能連續上攻，顯見多方攻擊意圖不強；當前盤面走輪動格局，類股輪番上攻，同時也輪流整理。

如整理近 2 週的 17 及 47 的化工類股，以及整理近 1 週的網通股，在資金進駐下，股價紛紛轉強上攻，至於先前強勢的 IP 矽智財、電池材料、部分 IC 設計在賣壓持續湧現下則出現拉回，修正短期過熱的指標，整體行情在多空互抵下進入盤局。

一直提醒受惠缺料緩解的產業將是今年第 4 季的重點，當時以電動車產業為例，提到從晶圓廠看到晶片短缺好轉，到汽車廠看到晶片短缺好轉，這個過程會有 3~6 個月的傳遞期，但因股價提前反應，相關供應鏈的股價往往提前上漲。果然儘管全球仍處「缺貨缺料缺晶片」階段，但是近日車用電池材料、車用二極體、車用導線架、車用 MOSFET 等族群，股價皆出現一波上漲！如果被媒體干擾，不敢進場，進而錯過行情就很可惜。近日隨著特斯拉單月上漲逾 4 成，特斯拉供應鏈的貿聯 - KY、和大、錩新、公準等也有買盤進駐，值得一併納入觀察。

同樣受惠缺料緩解的還有之前提及的伺服器及網通產業。近年來，由於上網裝置越來越多，數據越來越龐大，伺服器需求隨之提升，而網通設備需求也隨之增加，向上趨勢已然成形。只是今年上半年由於遇到缺料，造成出貨遞延，產業發展放緩，如今隨著消費電子產品如 TV、PC 等進入淡季，部分晶圓代工產能將轉移至網通領域，遞延訂單可望於今年第 4 季至明年上半年出貨。不過對於股價而言，照樣是提前反應，看好的網通族群如建漢、智易、合勤控等，股價早已出現一波上漲。

後續可留意網通設備的中磊 (5388-TW)，今年第 3 季營收創歷史新高，年增 17%。目前網通晶片短缺問題逐步緩解，遞延訂單已陸續出貨中。其在全球電信市占率穩健提升，訂單能見度佳，已到 2022 年，日前所發布的 5G 小型基地台，採用高通 5G 技術，已獲美 FCC 認證，同時更積極擴大產品線，搶攻 Cable、物聯網、機上盒市場，後續在歐美 5G 乾淨網路政策下，汰換陸製網路設備可望受惠，值得進一步留意。

另外，一路追蹤的低軌衛星產業，由於當前不只 SpaceX、亞馬遜旗下的 Kuiper 也宣示明年將發射首批衛星，相關設備需求增溫，看好的金寶、昇貿、事欣科、啟碁等股價持續墊高，後續要進一步追蹤以 SpaceX 的相關供應鏈，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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