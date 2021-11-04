油價飆漲客運業苦撐 交長：朝補貼業者凍漲票價

國內汽、柴油價格已經連續 5 周調漲，95 無鉛汽油攀上逾 7 年新高，若 11 月持續飆漲，客運票價恐面臨漲價，交通部長王國材今 (4) 日於立法院備詢時承諾，若觸及公路客運路線費率臨時調整機制，政府將朝向補貼方式，凍漲客運票價。

立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材、公路總局長許鉦漳列席報告。立委關切油價居高不下，牽動民生物價，而在本土疫情爆發期間，客運業旅運量雪崩式下滑，營運苦撐，如今又面臨油價成本高漲，客運、公車、計程車等恐進一步調漲價格，增加民眾負擔。

對此，許鉦漳答詢時指出，主管機關隨時檢視公路客運路線費率臨時調整機制，根據規定，當油價月均價達每公升新台幣 26.297 元即可調整，但 10 月月均價為每公升 26.25 元，並未達到標準。

許鉦漳表示，若油價上漲超過標準，會引用臨時調整機制，允許業者調整票價，或是採用補貼方式，過去達標是以補貼凍漲。王國材也承諾，此次也會朝向補貼業者方向來處理。

各國陸續鬆綁旅客入境限制，帶動能源需求強勁，面對美國政府疾呼，OPEC + 聯盟在全球供應方面仍維持謹慎政策，不願快速增產，布蘭特原油上周一度突破每桶 86 美元，不過，有報告顯示，美國原油庫存增加，使得 3 日油價暴跌，回到每桶 80 美元附近，本周油價先漲後跌。