新版生技條例部分初審通過 降研發抵減率仍待協商

立法院經濟委員會今 (4) 日初審通過生技條例部分條文修正草案，不過對於研發支出抵減率，從 35% 調降 25%，以及數位醫療等項目定義，將保留至黨團協商。

立法院經濟委員會連續二日審查「生技醫藥產業發展條例」草案，修正草案將施行期限延長 10 年，至民國 120 年底，並從生技新藥產業發展條例，更名為生技醫藥產業發展條例。

為鼓勵先進醫療及跨域合作，發展高技術門檻產品，修正草案將新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫療等納入獎勵範圍，並納入 CDMO(受託開發製造) 公司為適用對象。不過，外界對用詞定義未有共識，本條文保留。

另外，修正草案中，僅限研發製造的生技醫藥公司，其研究發展支出抵減率改為 25%，每年最高抵減稅額 50%，以及成立未滿 10 年的研發製造公司，投資金額達 100 萬元以上且持股滿 3 年，得減除所得總額 50%，每年以 500 萬元為限。

此兩項修正草案，朝野立委均有意見，且經過兩日未多做討論，保留至朝野協商。

不過針對高階專業人員、技術投資人取得新發行股票，原規定是依股票轉讓價減除成本後課稅；為了讓企業留才、攬才，修正草案指出，因獎酬、技術入股或認股權憑證取得的新發行股份，符一定條件者，可選擇取得股票時的時價或轉讓時的時價孰低者課稅。