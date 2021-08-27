台灣高鐵發行10億元可持續發展債券 交通運輸業首見

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (30) 日發行新台幣 10 億元可持續發展債券，於櫃買中心上櫃掛牌，此檔債券是國內首檔交通運輸業發行的可持續發展債券。

櫃買中心表示，在全球低碳和永續發展的浪潮下，越來越多產業參與永續發展債券市場，以實現企業對環境友善和社會責任的重視。

台灣高鐵本次發行的可持續發展債券，發行金額為新台幣 10 億元，3 年期，票面利率為固定利率 0.3%，由勤業眾信擔任外部評估機構及出具評估報告。

此債券所募資金在綠色投資計畫部分，將用於污染防治與控制項目，投入燕巢總機廠所新設置的自動化設備，以降低空氣汙染物產生，並達成保護環境的目標。

而在社會效益投資計畫部分，將用於可負擔的基礎生活設施項目，投入新型智慧物聯網旅客資訊系統，藉此保障民眾搭乘高鐵運輸安全，並提升旅客便利性。

櫃買中心指出，可持續發展債券制度自 2020 年 10 月實施以來，發行規模已達新台幣 544 億元，分別由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀、台北富邦銀行、智利政府、合作金庫和台灣高鐵發行，期望透過可持續發展債券的推動，為企業提供永續發展與轉型所需資金的融資管道，並為國內投資人提供更多元投資選擇。