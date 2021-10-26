環島高鐵不是夢 交長：宜蘭選址須考量腹地延伸機會

高鐵延伸宜蘭選址一波三折，從原先的 4 個方案增至 6 個，交通部長王國材今 (26) 日表示，一開始評估設址宜蘭站，但面臨景觀及拆遷難解的問題，他認為，「環島高鐵不是夢」，無論是宜蘭或屏東高鐵設址，都要考量保留腹地延伸，不是說進了市區就跑不出來。

高鐵延伸宜蘭選址案近來掀起中央、地方論戰，甚至衍生政治風暴，交通部先前規劃站址分別為四城、宜蘭、縣政中心、羅東 4 個方案，隨後又增加宜蘭縣議會民進黨團提出的宜蘭站南邊第 5 案，以及交通部擬提的縣政中心南側第 6 案。

王國材今天接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，他指出，高鐵宜蘭選址要考慮能不能延伸的問題，不是進了市區就跑不出來，腹地比較大就可以繼續延伸，「環島高鐵不是夢」，未來工程技術越來越強，現階段找不到路廊，但將來新技術可望讓系統通過更多地區。

王國材以高鐵南延屏東站址為例，他表示，六塊厝腹地很大，有往潮州延伸的本錢，也不像宜蘭有較大的爭議，但仍希望宜蘭選址未來是有延伸的機會。

王國材說明，整個宜蘭延伸是百年建設，現在委託顧問公司做專業評估，4 個方案各有優缺點，四城跟縣政中心發展不密集，未來可用特定區開發，土地開發較能挹注財務效益；宜蘭、羅東就是舊城區，已有基礎條件，包括交通、吃、住，但建設要進去，首要面對拆遷課題，像是南鐵地下化一案就拖了 10 年，因此，拆遷課題在現在民意上較難克服。

王國材指出，整個選址方向是希望在宜蘭市裡面，但研究發現，除了面臨拆遷 100 多棟，還會有宜蘭到羅東鐵路高架化的問題，是 10 公尺高架延伸到宜蘭就會在它上面，還有穿堂層，總共 30 公尺，宜蘭市區就會出現九層樓的奇怪站體。因此，把課題丟出去後，提出了第 5、6 方案，就拆遷與景觀的課題綜合各方意見都去了解，仍在評估中。