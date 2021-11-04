新興市場之父：加密貨幣只是種信仰 資金主要投入台灣、印度

素有「新興市場教父」之稱的投資大師墨比爾斯 (Mark Mobius) 在週三 (3 日) 表示，加密貨幣是一種宗教信仰，並不是投資，人們最終仍會回到股市。

墨比爾斯在接受採訪時表示：「加密貨幣不是一種投資，而是一種宗教信仰。人們不應該把加密貨幣視為一種投資手段，它只是一種投機和娛樂方式。最終大家還是會重返股市投資。」

他也表示，股票絕對是答案，因為貨幣貶值的趨勢仍未消失，意味著未來通膨將繼續高漲。他說道：「別忘了，美國的貨幣供應量已經增長了超過 30%。」

墨比爾斯也指出，他主要的資金都是投入台灣。「我們現在有 20% 的資金投入台灣，另有 20% 投入印度，大約 5% 到 6% 則投入中國。」他目前也正在印度和台灣尋找軟體和硬體的最佳投資機會。

墨比爾斯說道，他也在關注美國市場，即使美股接近歷史高位，仍具有巨大潛力。「我們相信美國市場將繼續表現優異。」

他也指出，美國市場如今面臨的主要問題是升息的可能性，如果全球央行結束購債後決定提高利率，那麼不僅是美國，整個新興市場都可能面臨巨大的擔憂。

墨比爾斯並不是唯一抨擊加密貨幣的人。小摩執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 也曾表示，自己仍然對比特幣持懷疑態度，並認為政府當局應進行監管，他稱比特幣為「傻瓜的黃金」(fool's gold)，不存在任何價值。