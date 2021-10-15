MSCI警告：7.1兆美元股票隱含加密貨幣風險

週五 (15 日)《彭博社》報導，指數編纂公司 MSCI (明晟) 警告，總市值 7.1 兆美元的 25 家企業隱含對加密貨幣的曝險，而且未來還會日漸擴大，意味倘若幣災來襲，股災也將隨之而來。

MSCI 研究分析顯示，目前至少有 25 家企業存在加密貨幣風險，總市值 7.1 兆美元，包括美國最大虛擬貨幣交易平台 Coinbase 等直接參與加密貨幣買賣的公司，特斯拉等資產負債表中納有加密貨幣的公司，以及摩根大通等初步涉入加密領域的公司。

MSCI 警示股民可能正面臨日漸擴大的加密貨幣風險，而這些風險是無形的，當新上市的加密貨幣公司被納入股民投資的指數 ETF 時，或已投資的公司直接或透過 ETF 加入比特幣或其他加密貨幣的戰略時，就會產生風險。

MSCI 特別指出，考慮到加密貨幣的去中心化的特殊性質，加密貨幣的治理可能會給公司和投資者帶來新的挑戰。MSCI 建議投資者可以瞭解「加密相關公司的經理和董事如何監控這些非正式治理框架的發展」而從中受益。

全球監管機構正加強對加密貨幣行業的審視。週五英國央行金融穩定事業副總裁 Jon Cunliffe 表示，加密貨幣資產市場驚人的成長，從 5 年前的 160 億美元暴增至現在的 2.3 兆美元，讓人聯想到 2008 年的次級房貸市場。

Jon Cunliffe 呼籲監管機關應刻不容緩著手建立政策架構，否則可能將引發全球金融危機。

幣圈正期待美國首檔比特幣相關 ETF 問世，週五比特幣一度突破 6 萬美元，創 4 月 18 日以來新高，截稿前，區塊鏈概念股紛紛走揚慶賀，Coinbase (COIN-US) 上漲 3.38%、特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.06%、MicroStrategy (MSTR-US) 上漲 2.72%。

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