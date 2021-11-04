以太坊更多應用持續傳出 以太幣攻克4600美元大關續創新高

隨著比特幣飆漲，幣圈近期正吸引大批資金進駐，受惠於更多以太坊 (Ethereum) 區塊鏈應用消息傳出，這個全球市值第二大的加密貨幣以太幣周三 (3 日) 持續創下歷史新高，並追上前波比特幣的漲勢。

以太幣稍早一度飆至 4668.69 美元，突破 4600 美元前波高點，使本周漲幅超過 10%，截至截稿前 24 小時內以太幣小漲 0.53% 至 4607 美元。

全球最大的加密貨幣比特幣 10 月底創下 67016.5 美元的歷史新高以來，其他於區塊鏈底層架構 (Layer 1) 相關加密貨幣的漲勢也獲得提振。

去中心化資產追蹤平台 Tranchess 的執行長 Danny Chong 表示，加密貨幣與股票和風險偏好相關性很高，預計本季將進一步上漲。比特幣今年上漲約 117%，而以太幣漲幅則達 5 倍。

OSL 總經理 Ryan Rabaglia 表示，自 9 月底市場反彈以來，以太幣強勢程度便與比特幣等主要貨幣並駕齊驅，目前以太坊顯然是 Layer 1 的贏家，這有望提振長期多頭情緒，且以太坊還將繼續在非同質化代幣 (NFT)、元宇宙生態系中發揮重要作用。

自去年 10 月以來，銀行採用加密貨幣的消息不斷，遊戲平台上 NFT 應用的成長、比特幣期貨 ETF 的推出，以及利率不確定性環境下，推動包括比特幣、以太幣等貨幣走強。

澳洲聯邦銀行周三表示，將成為澳州首家提供客戶加密貨幣零售服務的銀行。此外，在臉書 (FB-US) 改名 Meta 聚焦元宇宙，此新領域將成為未來該公司主要營運方向，一些規模較小的虛擬貨幣也引起市場興趣。

據 Cryp2Compare 數據顯示，10 月份數位投資產品的資產管理規模 (AUM) 成長 45.5% 至 747 億美元的新歷史紀錄。比特幣 AUM 總額成長 52.2% 至 552 億美元，而以太幣相關 AUM 成長 30% 至 159 億美元，雙雙創下歷史新高。