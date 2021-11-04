珍奶結合速食！菲律賓快樂蜂集團砸3.5億元 買迷客夏51%股權

菲律賓速食霸主快樂蜂 (Jollibee Foods Corp) 周四 (4 日) 宣布，已經以 1280 萬美元 (約台幣 3.564 億元) 取得台灣迷客夏國際公司 (Milkshop International) 的 51% 股權，展現拓展國際版圖的企圖心。

彭博報導，迷客夏 2008 年成立於台灣台南，以迷客夏 (海外地區迷客夏 - Milksha) 為品牌名，主打特別茶飲，目前擁有 250 間門市，有 231 間位於台灣，其他分布在新加坡、香港、墨爾本和溫哥華。

快樂蜂在聲明中說，即使面對疫情衝擊，迷客夏去年銷售仍成長 12% 至 7470 萬美元，且營運已經產生一定淨利。

總部在馬尼拉的快樂蜂以炸雞、漢堡等傳統美式速食為主，去年因為疫情蒙受前所未見的虧損，執行長 Ernesto Tanmantiong 3 月受訪時表示，公司正在擴張海外版圖，尋找新契機。

1987 年源自台灣的珍珠奶茶，目前在全球已經發展成上千億美元的產業。快樂蜂表示，藉由取得迷客夏過半股權，公司有機會跨入快速成長的飲品產業，並得以和迷客夏創辦人合作，讓該品牌在全世界茁壯。

迷客夏和快樂蜂已有建立授權合作關係，某些快樂蜂門市ˇ已經可以買到迷客夏的產品，此外，在不久的將來，快樂蜂旗下「超群中式快餐」門市的消費者也將喝得到。

快樂蜂股價周四盤中一度上漲 1.7%，午盤小漲約 0.6% 至每股 233.40 披索。

在快樂蜂之前，菲律賓另一家速食業者 Shakey’s Pizza Asia Ventures 也跨足珍奶事業，去年和新加坡 Koufu Group 的 R&B milktea 合作，在店內推出這種人氣飲品。

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