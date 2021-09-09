IIF：新興市場股債市8月出現資金外流 17個月來首度

根據國際金融協會 (IIF) 的數據顯示，外國投資者在 8 月份從中國以外的新興市場債市和股市中撤出了資金，是自 2020 年 3 月以來首次出現資金外流。

IIF 的報告顯示，由於投資者對美聯準會 (Fed) 的縮表計劃感到憂心，8 月份中國除外的新興市場固定收益市場資金流出 28 億美元，新興市場股市則是有 30 億美元的資金外流。

另一方面，儘管中國政府持續進行監管打壓，中國市場仍吸引了 101 億美元的資金流入，其中有近三分之二流入債市。

IIF 經濟學家 Jonathan Fortun 表示，8 月份新興市場持續關注估值可能對聯準會縮表計劃反應過度的風險，可能會打擊新興市場吸引外國投資的能力。

Fortun 也表示，展望未來，隨着許多發展中國家的通膨接近高峰，並且有許多新興市場國家的實際利率為正數，他預期資金流動前景有望在不久的將來有所改善。

國際金融研究所經濟學家 Jonathan Fortun 曾表示，新興市場仍然容易受到聯準會縮減購債規模的影響，因為對美國經濟的支持減少，可能會收緊全球金融狀況。不過，他也指出，儘管前景黯淡，蔓延風險將不會有 2018 年拋售或 2013 年縮減恐慌期間那麼嚴重。

瑞穗銀行經濟、戰略首席策略師 Vishnu Varathan 則表示，經過 2013 年洗禮，東南亞各國央行現在擁有更健全的外匯存底做緩衝。此外，這次 Fed 的縮減速度也可望緩和許多。