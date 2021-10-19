隨著土耳其里拉暴貶 新興市場一項聰明賭注陷入危機

土耳其里拉這個月持續走貶，來到歷史低點，從而破壞了土耳其公司債的反彈架構。

據《彭博》報導，土耳其公司債殖利率先前約 4.4%，是發展中國家表現第二差的債券。上周，總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 又將 3 名央行官員解職，這一決定讓公司債殖利率升至 4.87%，接近 6 個月的高點。

市場預計，隨著這次的人員變動，里拉還可能再貶。

先前被開除的央行官員，包括副總裁 Semih Tumen 和 Ugur Namik Ku​​cuk ，以及被視為反對寬鬆政策的貨幣政策委員會成員 Abdullah Yavas。上個月土耳其央行降息，Ku​​cuk 是唯一投反對票的成員。

由於降息政策的反對者被解職，市場相信，本周土耳其央行將再一次降息，可能又助長里拉新一波貶勢。里拉匯率周二 (19 日) 盤中報約 9.3047 兌 1 美元，較成員剛被開除時的 9.3664 略有提升，但仍接近史上低點。

里拉今年以來貶近 20%，是新興市場貨幣中跌幅最大的。

土耳其公司債殖利率變化 (圖表取自彭博)

巴林銀行新興市場公司債務主管 Omotunde Lawal 表示，里拉貶得愈快，對企業的傷害就更大儘管一些公司已經對沖了貨幣風險，但沒有一家公司預見到美元兌里拉的匯率，會突破到 9 以上。

AllianceBernstein 駐倫敦信貸分析師 Okan Akin 表示，極端貶值將損害市場信心，土耳其可能面臨外匯流動性緊縮。

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