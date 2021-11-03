【Wen姐筆記】初探半年線遇壓 外資接內資拋 周選結算上沖下洗

美國股市創高激勵，台股昨日跳空開高後一度衝關半年線，但短線漲多的元宇宙、電動車遭遇調節賣壓，初探半年線遇壓，加權指數退守 17000 點城池! 籌碼面部分，外資買超，但內資法人站在調節一方，融資仍加碼 13 億元。今日有周選擇權結算，仍得提防莊家在籌碼集結區上沖下洗! 多空強弱分界為 17026 點。關鍵點位為 16988、17047 與 17153 點。

17000 點城池逐步轉為多方支撐區，兩端哨站 16988 與 17026 點，成為觀察重點。如能守穩，多方還有機會再次挑戰半年線! 17047 與 17100 點城池如能站穩，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，仍將是短線火線區! 昨日一度衝高，即是演出短軋空，必須再度上演軋空，才有機會挺進 17153 與 17200 點， 17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點。如 17256 點能夠收復，多方將再射門 17300 點，17300 點兩端哨站為 17282 與 17323 點。

但如 16988 點棄守，下方籌碼集結區遭到摜破，盤勢將再度進入回檔，需提防回測 16947 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如再棄守 16853 點，仍得回測 16800 點城池， 16800 點兩端哨站為 16816 與 16777 點，則是多方第 4 季最重要的關鍵區。如 16777 點棄守，須提防空軍來襲，如再回測 16747 至 16700 點城池，則盤勢將由空方掌控，16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點。

台股大格局仍屬均線間盤整區，昨日上衝半年線遇壓，但下方 17000 點則逐步轉為支撐! 美股再創新高，台股早盤仍有上衝機會，不過別再次上演開高走低，而且昨日成交量能升溫至 3912 億元，確實有大咖調節跡象! 今天又有周選擇權結算，還是得提防莊家上沖下洗!

台股進入第三財報公布高峰期，本土法人的慣例，多進入「停看聽」，暫停大幅加碼買進，看看財報是否符合預期，以及聽聽法說會對第 4 季以及後續展望! 如果尚未公告財報，近期也可能以先小幅調節為主! 此時投資人可參考財報公布，以及召開法說後，法人開始連續加碼買超的標的，配合技術面買訊，搶卡位法人第 4 季作帳行情! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)