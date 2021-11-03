操盤手看台股：觀察強勢股能否續強 元宇宙正被擴大解釋

美股全面創高，維持強勢格局。近日進行季線攻防的台股，11/2 日盤中一度來到 17237 點，創下反彈以來的新高，但在漲多的中小型股出現獲利了結賣壓下，盤面氣氛轉趨保守，指數漲幅收斂，單日留出上影線。短線上，本波台股由 16162 點反彈至今，反彈幅度已逾千點，而融資餘額也由 10/18 日的 2455 億元，增加至 11/1 日的 2594 億元，很明顯地融資成為了推升大盤的主要動能之一。

只是由於 11/1 日單日融資增加逾 40 億，按照過去經驗，融資單日大增的後續三日容易出現洗盤，故近日震盪難免，重點仍在盤面的結構，先觀察強勢股拉回後何時止穩，以及觀察整體強勢股的多方架構是否被破壞。原因在於股市操作，光有多空方向還不足以因應，盤面上每天都有各式各樣題材的股票在爭奪有限的資金，而如元宇宙、電動車等熱門題材，由於這一波皆有不少股票走出多頭，資金認同度相對較高，所以後續回檔的走法更為重要。對於一個操盤手而言，這些近日震盪的強勢股能否在未來 3~5 日內迅速止穩，然後迅速越過前高很關鍵，將影響後續的多方攻勢，特別是個股的可操作性。



目前元宇宙概念股不僅出現了「賺錢效應」，並且也產生了「擴散效應」。所謂的「擴散效應」是資金對於上攻一段的強勢股，由於已無成本優勢，追價意願減弱，但因該題材夠熱門，該趨勢前景看好，故由相同題材、相同趨勢、或是供應鏈的上中下游來尋找新標的。現階段隨著臉書改名 Meta 進軍元宇宙，而 Nvidia、Google、蘋果等大廠也紛紛搶進，話題熱度不斷。元宇宙概念在於未來建立一種生態鏈，能滿足消費者的食衣住行育樂等需求，如消費者能透過 VR／AR 等裝置在線上進行消費購物，進行互動遊戲、或觀賞電影等。儘管元宇宙概念還要一段時間才能真正落實，但在市場追逐前瞻題材下，當前股價已在反應。

近日 VR 裝置的宏達電，具備 VR／AR 晶片開發能力的威盛、鈺創，相關音訊晶片的驊訊，以及毫米波雷達晶片的智微等股價紛紛大漲。日前凌陽集團由於旗下芯鼎可望以 VR／AR 技術切入元宇宙供應鏈，股價也大漲，相關的凌陽股價同樣被激勵而走高。同屬 IC 設計，可望切入元宇宙供應鏈的還有義隆電 (2458) 今年前 3 季稅前 EPS 達 15.37 元，受惠商用及電競等 NB 需求旺，大尺寸觸控暨驅動 IC 出貨增溫，以及 Mini LED 局部調光新品年底量產，搶攻 Mini LED 商機，本業營運向上；後續值得關注的是旗下義晶主攻影像處理晶片，打入車用及 VR 相機等領域，而旗下義明具備 AR 所需 3D 感測技術，打入宏達電供應鏈。未來隨著子公司布局 AR/VR 多年成果漸現，營運可望進一步受惠，值得進一步追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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