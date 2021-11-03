〈商品報價〉鐵礦砂摔破100美元 BDI連九跌險守3000點

由於供過於求疑慮惡化，鐵礦砂價格周二 (2 日) 跌破 100 美元，導致海岬型運費指數 (BCI) 重挫 11%，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 連 9 日走軟，再跌 241 點至 3187 點，險守 3000 點大關，跌幅 7.03%。

海岬型運費指數 (BCI) 跌破 4000 點關卡，大幅回落 466 點，或 11% 至 3736 點；平均日租金銳減 3858 美元至 30987 美元。

Intermodal Research 分析師指出，中國一系列限鋼、控制煤價的政策，使貨運的詢問買盤銳減，交易商處於觀望狀態，導致貨運噸位供應增加，特別是太平洋航線。此外，FFA(遠期運費合約) 市場的大量拋售造成市場負面情緒，也影響實物貨運，致使散裝各船型運價走跌。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下挫 171 點，或 4.48% 至 3644 點；平均日租金減少 1540 美元至 32797 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走跌 123 點，或 4.04% 至 2919 點。

中國鋼鐵限制政策，加上房地產與基礎建設等經濟活動疲軟，使鐵礦砂需求前景更加嚴峻，天津港進口價重挫 6.58% 至 96.5 美元；連續月紐約鐵礦石下挫 5.93% 至 96.5 美元。