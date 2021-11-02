日經：任天堂Switch年度產量下修2成 降至2400萬台

據《日本經濟新聞》2 日報導，日本電玩大廠任天堂 (Nintendo) 的 Switch 主機產量，在 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 將較原訂計畫大減 2 成、約停留在 2400 萬台水準。而任天堂 10 月 8 日推出的 OLED 螢幕版本 Switch 主機需求暢旺，但是在晶片及電子零件短缺的影響之下，銷售也難以避免受到波及。

原本任天堂看準宅經濟需求，要求供應商們能將今年度 Switch 主機產量拉高到 3000 萬台。然而，在全球性半導體短缺的影響之下，從今 (2021) 年春天開始，微控制器等多種電子零件的調度就開始出現狀況。

根據多名消息人士說法，由於零件調度上的問題，日前任天堂已經通知供應商們要下修生產計劃。

日本經濟新聞也針對此事向任天堂求證，該公司表示生產受到影響是事實，目前正針對影響程度進行詳細調查。

當前 OLED 螢幕版本的 Switch 主機在日本供不應求，家電量販店也持續採用抽籤方式銷售。某日本量販店的高層表示，進貨量還不到他們想要販售的一半。

依照日本電玩專門媒體《Fami 通》的統計，2021 年 9 月日本國內的 Switch 主機銷量報年減 37% 至 21.4 萬台、連續 3 個月遜於去年同期。