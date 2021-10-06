Switch OLED救不了任天堂股價 「女股神」已近出清持股

任天堂 (7974-JP)(NTDOY-US) 的股價自 2 月底的近期高點已下跌了 28%，科技「女股神」Cathie Wood 旗下基金，也已幾乎賣光所持有這家日本遊戲龍頭的持股。

據彭博編制的方舟投資管理公司的每日交易數據，方舟創新 ETF(ARKK) 自 7 月以來一直在拋售任天堂的美國存託憑證，現在僅持有約 1500 股，價值約 8.2 萬美元。

相較之下，2 月底時 Wood 旗下基金持有任天堂超過 470 萬股股份，當時這支股票在其基金投資組合中所占權重為 1.55%。

任天堂將於周五 (8 日) 發售 Switch OLED，但由於在硬體上缺少重大升級，投資者擔憂其 Switch 遊戲機的銷售放緩，分析師也給予差評。人們期待已久的任天堂被納入日經 225 指數，也未能提振股價。

里昂證券的 Jay Defibaugh 上周成為第二位對任天堂給予賣出評級的分析師，較先前的「買入」直降兩級，至「跑輸大盤」。

任天堂美股 ADR 周二 (5 日) 小跌 0.18%，不過日股周三上漲，至東京時間下午 14:07，暫報 49580 日圓，漲 2.35%。

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