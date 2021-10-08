任天堂OLED款式Switch上市 供貨問題成隱憂

日本電視遊樂器大廠任天堂 (Nintendo)(7974-JP) 新款 OLED 螢幕版本 Switch 主機，於週五 (8 日) 正式上市。由於日本多數家電量販店都採抽籤方式銷售，因此沒有出現大排長龍的情形，但在半導體短缺影響下，缺貨問題可能持續一段時間。

任天堂的 OLED 款式 Switch 主機，不僅畫面色彩更為鮮艷、螢幕大小也從原本的 6.2 吋放大到 7 吋。不過在螢幕之外，CPU 性能及接上電視時的最高輸出解析度都和舊版 Switch 主機相同。

日本當地的 OLED 款式 Switch 主機價格為 37980 日圓，比舊款主機高出約 5000 日圓，不過多數日本消費者都表示可以接受。

日本摩根士丹利 MUFG 證券的分析師小野雅弘認為，考量到 OLED 面板的使用和螢幕尺寸放大，這樣的價差相當合理。

OLED 款式 Switch 主機的需求被市場看好，但是任天堂受到半導體短缺影響，產量不足的問題持續。

根據日本電玩綜合情報媒體《Fami 通》的說法，9 月日本國內的 Switch 主機銷量較去年同期減少 37% 至 21.4 萬台左右，連續 3 個月下滑。有意見認為，如此現象是因為有玩家在等待 OLED 款式 Switch 上市；也有量販店預料，那些買不到新款主機的消費者，今後還是有可能選購舊款主機。

ACE Research Institute(ARI) 的資深分析師安田秀樹則指出，多半消費者被新款主機吸引，舊款主機有可能出現庫存增加的風險。他認為新主機的供應量如果不夠充足，就有可能錯失商機。

聖誕節及日本新年將至，任天堂在供貨方面能否應付年底購物季的需求成了一大隱憂。