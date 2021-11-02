日本考慮放寬境管規定 商務人士檢疫期間將縮短至3天

日本政府正考慮放寬 COVID-19 疫情相關的境管措施，將接受商務人士、留學生和技能實習生的入境申請，條件是相關外國人工作的公司或就讀的學校須擔起管理責任。此外，原本外國人在入境日本後需實施 10 天檢疫，未來可望縮短至 3 天，相關規定最快 11 月 8 日上路實施。

目前日本當局原則上不針對外國人發放全新的入境許可，且先前入境日本的旅客們基於防疫規定，也必須進行為期 14 天的檢疫。但是自上月開始，日本當局允許完成 COVID-19 疫苗接種的入境者，將檢疫期間縮短到 10 天。

隨著日本 COVID-19 的新增確診人數大幅減少，日本政府開始考慮放寬商務人士的入境規定，原則上同意縮短商務人士的檢疫天數。

具體來說，檢疫期間將縮短至 3 天，但是接下來在檢測結果陰性的條件下，將交由各企業負責相關商務人士的行動管理，且允許外出搭乘大眾交通工具和飲食行為。

此外，日本當局原本原則上停止對外國人發出全新入境許可，未來也將核准商務人士和留學生等入境日本，前提是相關企業和學校必須負起管理責任，最快自 11 月 8 日起開始實施。

另外，日本政府計畫在本 (11) 月下旬，將入境人數的單日平均限制從目前的 3500 人放寬至 5000 人。