亞馬遜投資的電動車新創Rivian下周IPO 估值超過600億美元

今年高度受矚目的首次公開發行 (IPO) 將再添一例：亞馬遜出資的電動車新創公司 Rivian 預定下周上市，目前估值略高於 600 億美元，身價可能超車日本大廠本田汽車。

華爾街日報 (WSJ) 周一 (1 日) 率先報導，根據 Rivian 更新的監管文件，該公司將以每股 57 到 62 美元出售股票，以完全稀釋股權計算估值超過 600 億美元，將以「RIVN」代號在那斯達克掛牌交易。公司的管理層和承銷商將從周二開始向潛在投資人宣傳，估值會隨市況和投資人反應而改變。

以 600 億美元來看，Rivian 市值將超越日本本田汽車 (目前約 530 億美元)，追在福特 (目前約 716 億美元) 後面。

但 Rivian 的高估值引來投資人對營運的關注，該公司迄今仍處於虧損，也缺乏可觀的營收。根據最新監管文件，Rivian 表示已經在 9 月 30 日止的一季產生小部分營收，9 月也開始交付第一批 R1T 電動皮卡。

從 2019 年初至今，Rivian 共募集到約 105 億美元，出資名單包括亞馬遜 (AMZN-US)、福特 (F-US) 和 Cox Enterprises。亞馬遜日前披露持有 Rivian 20% 股權。

亞馬遜持有 Rivian 兩成股權。圖: AFP

知情人士透露，Rivian 今年 1 月募資時的估值為 276 億美元，如今身價翻漲逾一倍，凸顯投資人對電動車產業和新股的熱情。

IPO 今年市況火熱程度是數年僅見，Dealogic 統計顯示，美國 IPO 市場年初迄今累計募資超過 2680 億美元，超越過往任何一年的全年募資金額。

電動車上市熱潮

最近多家電動車新創公司上市，中國浙江吉利控股集團旗下的瑞典 Volvo 汽車上周上市，上周五為掛牌交易第一天，收盤市值約報 230 億美元。

主打豪華車的 Lucid(LCID-US) 最近和特殊目的併購公司 (SPAC) 合併上市，上周五收盤市值約報 600 億美元。此外，中國電動車廠小鵬 (XPEV-US)、理想 (LI-US) 則雙雙在去年赴美上市。