〈車市〉缺車衝擊 10月掛牌數年減逾1成 進口車衰退2成

10 月車市銷售統計出爐，掛牌數僅 35297 台，月減 14.2%，年減 11.3%，低於市場預期，車商表示，賞車人潮和下單仍相當踴躍，主要是缺晶片缺車，可看到多數進口車商衰退，平均年衰退約 20% 左右。

前 10 大車商中，僅 FORD 較去年成長，並攀升至銷售亞軍，單月掛牌數 2723 台，月增 0.1%，年增 19.6%。

衰退幅度相對小者是車市龍頭和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA 掛牌 10613 台，年減 2%，HONDA 2537 台，年減 5.2%，以及 HYUNDAI 1176 台，年減 4.8%，顯示國產短缺影響程度相對小。

反觀三大高級進口車品牌 BENZ、BMW 和 LEXUS 分別掛牌 1891 台、1621 台和 1215 台，年減 27.2%、12.8% 和 36.9%，使前 10 月 BENZ、LEXUS 掛牌數分別衰退 1.2%、3.7% 至 24422 台、18648 台，惟 BMW 穩住成長達 15417 台，年增 6.8%。

和泰車指出，進口車原廠受晶片短缺衝擊，使部分交車遞延，實際上買氣相當熱絡，並預期，11 月整體車市有望再回到 4 萬台之上的交車規模。

中華車 (2204-TW) 則指出，各品牌受欠缺晶片致供車不足的影響，不過，中華雙雄菱利、得利卡整體掛牌仍達 2032 台，其中，菱利達 1294 台，顯示小型商用車需求強勁，仍將持續響應政府振興加碼刺激經濟活動。

累計前 10 月，總車市規模達 369449 台，維持年增 1.1%，其中，TOYOTA 銷量已突破 10 萬台達 101775 台，年增 1.8%，BENZ 排名第二達 24422 台，年減 1.2%，而 FORD 衝上第三，掛牌 23886 台，年增 10.5%，暫居成長王。