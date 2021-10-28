〈車市〉高端車市需求熱 國內首座概念店年底前新竹開出

國內高端車市消費熱，保時捷前三季交車 3275 台，年增 11%，優於整體市場，台灣保時捷指出，台灣是全球首個實現 Porsche NOW 全新型態概念店的市場，新竹保時捷中心預計年底開幕，將成首座採全新 Destination Porsche 概念打造而成的保時捷中心，而台南、台中據點將陸續跟進，持續增添在國內市場的聲量。

台灣保時捷指出，Porsche NOW 保時捷全新型態概念店由台灣保時捷提出，並交付國內經銷商合作夥伴協力完成，以靈活多變的模組配置為基礎，每間保時捷概念店各有獨一無二的風格。

隨著傳統零售型態成功轉型，台灣保時捷指出，此提供了所有保時捷車迷接近品牌更便捷的管道，並擴大吸引女性和年輕客群。

台灣保時捷通路發展處長 Ralph Uhlmann 進一步說明，全新都會零售型態提供車迷更輕鬆接觸品牌的方式，將會持續與合作夥伴合作，推出更多以顧客為導向的創新據點。

國內保時捷主要經銷商之一汎德永業 (2247-TW) 進一步指出，保時捷最熱銷的車款 Macan 全新改款預計第四季抵港交車，預期再出現新一波的交車熱潮。

目前保時捷全台共有 3 座保時捷都會概念店，以及 4 座 Porsche NOW 保時捷全新型態概念店出發，台灣市場在保時捷零售型態全球轉型的過程中扮演重要的角色。