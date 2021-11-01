每天步行，就是最能達成安頓身心的技術！跟著日本名住持三步驟開始步行禪

文／早安健康編輯部

走路改變的第一件事，是能解開人間糾結的關卡、混沌不安的心。

聽起來很神奇，這是由日本秋保慈眼寺主持塩沼亮潤所提出。他高中後就出家，畢生鑽研佛法，並在 2016 年沖繩的一項經濟論壇活動中設計了大受好評的步行禪活動。用走路提升心靈溫度、化解人生的不安。

連走 9 年巔跛山路，中途放棄就得切腹自盡

什麼是步行禪？這要先從塩沼亮潤的走路故事說起。

他在 24 歲時完成了日本知名的傳統修行「大峰千日回峰行」。這是一個相當嚴厲的修行，修行者必須在 9 年內，不間斷的每天走 16 個小時、來回共 48 公里的路程。而這還不是一般的平路，得從日本奈良的山上出發，一路走到標高 1719 公尺的大峰山（在台灣，1500 公尺以上被認為是中級山）。途中環境險峻，還得留意毒蛇猛獸等等，簡直是用生命在走路。

讓人驚訝的是，一旦決定開始這項修行，就不能中途放棄，不論是受傷、生病、親人過世等任何意外都不允許中斷。若修行時間未到就放棄，則需獻上生命以劃下句點（只能二選一的切腹自盡或上吊自縊），可以說是捨命修行的極端考驗。

他在修行時期每日書寫心得，從走到懷疑人生、不如歸去的痛苦萬分，到心靈開花結果大開悟，徹底體會走路的最高境界。為走路步行這看似簡單的事，找到持續下去的最佳註解。

每天做這件事，運勢與心靈竟然都變好了

不過，光是走路就能開悟嗎？完成一千天艱困行走計畫的塩沼主持認為，只要能掌握心靈指針，就能視為佛教中開悟的第一個階段，能夠減少人生的「四苦八苦」。還能把運勢往好的方向推。

怎麼說？塩沼雖為修行之人，但年輕時因為無法掌控心緒，常與同期僧侶起衝突，覺得自己的運勢怎麼那麼糟啊？當心情一直很差，心靈指針長期停在負極，就會形成一種常態，會把自己的人生拖往黑暗深淵！但他是如何發現自己的運勢突然好轉了？答案是「例行事務」。

塩沼提到釋迦摩尼佛說過的一句話：「反覆的做同一件事，就有可能開悟。」而走路正是其中之一，因為走路是最容易做得到的例行事務。而我們的世界本身也是一套例行事務，例如日出與日落、季節的變化、月亮的陰晴圓缺。每天步行，就是最能達成安頓身心的「技術」，且人人都可以執行。

當心靈指針遠離了負面情緒，就會往好的方向過去，也會有兩個顯著效果：一是不被負面事務所困擾，能保持樂觀。二則是有能力去愛別人。相互作用之下，能提升自己與親近的人的關係與運勢，變得更和諧並充滿能量。

讓心靈健康、改變人生的步行禪

準備步行禪之前，要先將身體調整到正確的姿勢。先站好、再往前行。

正確的站姿：背部打直、雙肩自然放鬆平行、挺胸不駝背

正確的走路：腳跟先著地、雙手自然擺動、抬頭看前方

步行禪 3 步驟：

懺悔之行：邊走邊默唸對不起 感謝之行：邊走邊默唸謝謝 坐禪之行：靜坐冥想，面對現在的自我

走路的時間與地點並沒有限制，重點是每天都能進行。可以以自己方便的時間與地點開始。且這 3 個步驟並沒有強制規定要在同一時間內完成，例如早上散步進行懺悔之行，晚上散步再做感謝之行，睡前再加上坐禪。

此外，懺悔之行的進行要點還有這些……

原文引自：走路 5 分鐘改變人生！日本名住持步行禪 3 招徹底安頓身心

來源：《早安健康》11 月號

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