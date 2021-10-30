逢高獲利了結！特斯拉獨董大賣逾20萬股 獲利高達2.14億美元

據文件顯示，特斯拉 (TSLA-US) 在本周股價突破 1000 美元，創下歷史新高之際，該公司董事會逢高出售價值超過 2 億美元的股票。

在公布強勁第三季業季表現後，特斯拉本周再接獲租車公司赫茲 (Hertz) 2022 年前採購 10 萬輛電動車大單，激勵股價上漲雙位數，並成為入榜兆美元俱樂部的汽車製造商。

不過，據美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，特斯拉董事會獨立董事 Ira Ehrenpreis 周三以 50 美元價格行使 37 萬股股票認股權。

根據計算，他隨後以高達 1068.38 美元的價格賣出 20.3 萬股股票，逢高出場獲利約 2.14 億美元。另一份文件顯示，截至 2020 年底，Ehrenpreis 自 2007 年 5 月以來擔任特斯拉獨董至今共收到 74 萬股股票認購權。

特斯拉周五上長 3.43% 至 1114 美元持續上攻，近半年漲幅達 57.03%，而標普 500 指數同期上漲 10.15%。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 也在本周股票飆漲中身價水漲船高，以馬斯克持股 23% 來計算，目前價值高達 2300 億美元。

由於特斯拉業績持續達標，以其薪酬方案來看，馬斯克目前擁有 7 筆股票認購權，認購價格為 70 美元，折價高達 90% 以上。