〈紐約匯市〉9月通膨持續走高 美元強升周線收復前兩周失地 歐元重挫1%

美元周五 (29 日) 較前日反彈近 1%，主因於美國國債走升、聯準會 (Fed) 主要通膨指標持續走高達 4.4%，超過該行 2% 目標，美元本周上漲 0.53%，並收復近兩周的跌勢，歐元、英鎊跌幅明顯。

美國經濟分析局 (BEA) 公布 Fed 主要通膨指標的個人消費支出指數 (PCE) 9 月年增率達 4.4%，核心 PCE 指數年增 3.6%，持續創下 30 年來新高。通膨走升使美債殖利率走揚，此外，市場預期 Fed 將在明年年中升息也進一步加劇利率市場波動。

周五紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.81% 至 94.12 ，周漲 0.53%，收復近兩周跌幅，劍指兩周高點 94.561 。

美元指數 (圖: 鉅亨網)

Fed 升息消息與臆測，以及近期的經濟數據，使外匯、利率市場本周波動有所上升。Fed、英國央行和澳洲央行預計下周即將舉行利率會議，屆時可能會出現進一步的震盪。

Bannockburn 全球外匯的首席市場策略師 Marc Chandler 表示，近期波動的原因可能來自於市場與各國央行論述差異。

此外，Merk Investments 投資長 Axel Merk 表示：「時逢月底加上周五，因此其中一些交易可能是為了績效報表的裝飾 (Window Dressing)，讓月底投資組合不會出現過大槓桿。」

另一方面，歐洲央行 (ECB) 行長拉加德 (Christine Lagarde) 周四未能良好應對市場預期升息的共識，引發空頭出籠。

美元指數中權重佔比高的歐元周五出現大幅下跌，並抹去周四的好表現，歐元兌美元周五下挫 1.027% 至 1.1561 美元，是至少 6 月以來最高跌幅。歐元兌英鎊也下跌 0.4%，歐元兌瑞士法郎下跌 0.7%。

丹麥銀行策略師預計，歐元將在未來 12 個月內跌至 1.10 美元。

歐洲周五公佈通膨數據顯示，歐元區 19 國 10 月通膨從上月的 3.4% 上升至 4.1%，高於 3.7% 的預期，為歐洲央行帶來壓力。隨後德國 10 年國債殖利率上漲 8 個基點，達到 2019 年 5 月以來的高點，南歐政府公債殖利率也正在飆升。

英鎊兌美元周五下跌 0.81% 至 1.3681 美元；美元兌日圓上漲 0.38% 至 114 日圓。風險偏好貨幣則走跌，澳元兌美元下跌 0.27% 至 0.7521 美元，紐幣兌美元下跌 0.47% 至 0.7164 美元。

加密貨幣方面，以太幣持續創下新高，一度漲至 4460 美元，24 小時內上漲 3.56% 至 4412.26 美元；比特幣則上漲 2.55% 至 62389.51 美元。

截至周六 (30 日) 台灣時間約 6:00 價格：