〈台幣〉觀望氣氛濃小升收27.82元 周線連3升

台股今 (29) 日震盪走跌，失守萬七，新台幣兌美元匯價則呈狹幅整理格局，出口商把握 10 月最後一個交易日拋匯，但力道不如先前強勁，加上外資轉趨觀望，使得台幣走勢變動不大，終場小升 1.4 分，收在 27.82 元，台北及元太外匯市場成交值合計 13.795 億美元，周線連 3 升，累計單周升值 0.29%。

新台幣匯率同步收周線，拉出連 3 升，累計本周升值 8.2 分或 0.29%；月線則翻紅，累計 10 月升值 4.6 分或 0.16%。

新台幣兌美元匯率今天以 27.82 元開盤，最高僅來到 27.803 元，雖然部分出口商持續拋匯，但由於美國聯準會 (Fed) 下周將召開利率決策會議，外資交投轉趨保守、有買有賣，使得匯價形成拉鋸。

新台幣終場收在 27.82 元兌 1 美元，升值 1.4 分，收盤仍寫下 1 個月新高，台北外匯市場成交值 8.31 億美元，元太外匯市場成交值 5.485 億美元，量能較昨天明顯放大。

台股今天受電子權值股壓盤影響，一度跌逾百點，尾盤跌幅收斂，下跌 54 點，收在 16987 點，仍沒守住季線及五日線，外資持續賣超 115.2 億元。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數轉為下跌 0.35%，歐元升值 0.53%，新加坡幣升值 0.22%，人民幣升值 0.15%，韓元升 0.09%，新台幣小升 0.05%，日圓則在平盤遊走。