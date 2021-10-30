〈熱門股〉貨櫃三雄周線同步翻紅 浮現短線反彈訊號

貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 本周周線同步終結連 4 黑，周漲幅在 4-13% 左右，隨著最新運價指數報價維持高檔整理，海運市況淡季不淡，浮現觸底短線反彈訊號。

長榮過去一周漲幅 11.55%，陽明周漲 13.4%，萬海周漲近 5%。

上海航交所周五公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續跌 16.11 點至 4567.28 點，呈現連 3 周下跌，跌幅略由 0.1% 擴大至 0.4%。

不過，三大遠程航線中，美西線、歐洲線止穩略上揚，僅美東線連 4 跌，但跌幅僅 0.9% 已連續 2 周較前一周收斂跌勢，貨攬業者看好，海運市況第四季將淡季不淡的態度並未改變，認為運價些許回檔是健康整理態勢。

而就市場需求面來看，在歐美消費旺季熱絡的帶動下，業者一般預期，歐美拉貨將一路延續至明年農曆年前，塞港狀況暫未見緩解的跡象。

為因應市場強勁需求，萬海最新宣布，將從 11 月 3 日起調整靠港順序，不僅放大船型也增加 3 個停靠港口；而陽明 11 月中旬將迎來新租船 11,000 TEU 級貨櫃輪「招明輪」(YM Trust)，藉此深化南美航線營運。