日本2021年度機械工業生產預測年增8.9% 睽違3年出現增長

日本製造業正從疫情導致的下滑當中回穩，根據日本機械工業聯合會 (Japan Machinery Federation，JMF)28 日公布的最新數據，預估日本 2021 年度的機械工業生產總額將年增 8.9% 至 70 兆 5371 億日圓、睽違 3 年出現增長。

JMF 預估日本 2021 年度的鍋爐、原動機等一般機械生產將比去年度增長約 1 成左右，運輸機械也將有穩固表現。但也擔心半導體和零件短缺問題，有可能影響生產。

日本 2021 年度的機械生產，和飽受疫情重創的 2020 年度相比，出現了全面性的回彈。JMF 預測，在 2021 年度只有資通機械生產會出現微幅下滑，並且預估整體表現無法超越疫情前 2019 年度的總生產額 (約 72 億日圓)。

JMF 表示在半導體等短缺問題的影響之下，將導致機械業界的復甦在原地踏步。預料 2021 年度下半年的機械生產額成長率，將會遜於同年度的上半年。

以類別來看，預估日本 2021 年度一般機械的生產額將年增 10.9% 至 15 兆 8168 億日圓。當中的半導體製造裝置 / 平面面板顯示器製造裝置，預測年增 19.1% 表現良好，金額也將突破 3 兆日圓大關。該項預估已反映了半導體行業為緩解供需短缺問題，所進行的相關設備投資。

運輸機械預測年增 8.9% 至 30 兆 5512 億日圓，當中因零件供給延遲而被迫減產或實施生產計畫調整的汽車行業也預料年增 7%。JMF 表示，訂單表現穩固，上半年表現不佳、預估在下半年回溫。而在航空器方面，因受長途航線需求低迷影響，預測年減 5.9%。