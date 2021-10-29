0056後除息旺季還沒完 這檔ETF配息「年年增 」 不看盤存股新選擇

ETF 人氣王元大高股息 (0056-TW) 高配息率深受市場青睞，把握相對低點買進蔚為風潮，但對於沒在看盤，又想每年股息自動愈領愈多的投資人，元大投信還有一檔台股高股息 ETF「元大台灣高息低波(00713-TW)」，成立以來每年平均配息率 5%、配息金額年年成長，最大特色在於股價波動度低，適合隨時進場隨時存，是「不看盤存股」新選擇，依過去歷史將於每年 11 月中下旬除息，現在買還可以參與。

近年台股高股息 ETF 成為存股顯學，但除了高配息率之外，ETF 不同的選股策略也會呈現不同的投資成果。以熟悉的 0056 為例，其選取上市市值 150 大股票之中現金股息殖利率前 30 名，這些企業的營運具有一定實力，加上高股息篩選後，讓 0056 繳出成立以來 14 年優異的配息與填息表現，同時股價有一定波動度，當出較明顯修正時，更可視為是逢低承接的好機會。

而元大台灣高息低波 ETF 一樣是台股高股息 ETF，在高股息上加入低波動選股因子，2017 年成立以來每年平均配息率 5%，雖較同期間 0056 的 5.8% 低，但股價的波動度也低，實際上投資人在 2018 年到 2020 年，每年領到的配息金額為 1.55、1.6 元與 1.7 元，逐年成長且年年填息，從這樣的表現看來，就算較少出現明顯修正進場點，也可以隨時買然後長期持有，建立「不看盤存股」的高股息資產。

理財專家分析，相較 0056 修正時有價低息更高的增持機會，元大台灣高息低波 ETF 選股策略納入低波動因子，很適合沒在看盤以及買了就不管的投資人，其從台灣前 250 大市值公司中，根據殖利率、營運穩定度、股價動能等標準，選取具備「高股息 + 低波動」特性的成分股，涵蓋更多股價具成長性的中小型公司，這也反映在實際績效之上，今年以來截至 10/25 含息報酬率達 25%，三年含息報酬率更達到 80%，且當成分股股價上漲導致評價相對昂貴時，也會賣出以降低下跌風險，以達到低波動成果。

理財專家並指出，目前高股息 ETF 是台股 ETF 中最受青睞的類別，主要是著眼於台股擁有相對全球主要市場的高殖利率，同時股利落袋為安也是很多投資人在意的重點，國民 ETF 0056 是現金股息殖利率排名選股，股價波動較大時，可以靈活操作低點加碼；元大台灣高息低波 ETF 股價相對低波動，隨時買隨時存，歷年配息金額穩定成長，報酬率表現強勁，可以單獨投資，也可以與 0056 搭配成為高股息存股組合。

表、元大台灣高息低波 (00713) 成立以來配息、填息表現