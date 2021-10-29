【Wen姐筆記】Meta助攻 台股衝破蛛網區？別玩虎頭蛇尾

臉書公布將更名 Meta，卡在季線與半年線蜘蛛網區台股，也可望獲得激勵突圍? 由於今天是周五，仍得提防拉高之後不願抱股過周末的調節賣壓，別玩虎頭蛇尾，台股仍有機會衝破蜘蛛網區! 台股今日多空強弱觀察分界為 17053 點。關鍵點位為 16988、17077 與 17123 點。

大盤已經連續 3 個交易日收上 17000 點，兩端哨站兩端哨站為 16988 與 17026 點，多方如果要持續北上突圍，17053 與 17100 點城池將是新的火線區，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。如成功引動軋空，將有機會挺進 17147 與 17200 點， 17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點。如 17256 點能夠收復，主力企圖為挺進 17300 點 17300 點兩端哨站為 17282 與 17323 點。

但如 16988 點棄守，多方仍將繼續卡在蜘蛛網區，且攻勢有降溫疑慮。需提防回測 16947 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如再棄守 16853 點，仍得提防有回測 16800 點城池與月線的疑慮，16800 點兩端哨站為 16816 與 16777 點，則是多方第 4 季能否逆轉勝的關鍵位置。棄守則轉弱，如 16777 點棄守，提防回測 16747 至 16700 點城池，16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點。

台股本周為績優生的財報公布高峰期，搶先公布第 3 季成績單的上市櫃公司，大多繳出亮眼成績。不過下周開始，進入公布第三季財報期限倒數二周，公布的公司更多，仍得提防其中摻雜雜訊! 隨指數維持多方格局，盤面個股表現也相當熱鬧，但投資人應儘速判別持股是屬於多方，或僅是空方反彈? 汰弱留強將攸關第 4 季的投資績效! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)