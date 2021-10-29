〈台股盤前〉美股走強可望跟進 再戰半年線

美股周四全面收漲，道瓊及那指均大漲逾 200 點，法人分析，台股昨日挑戰半年線失利，遇壓拉回，但在美股走強下，今日可望跟進，再次挑戰半年線，但目前台股已經進入反壓區，預期短期恐呈現過關後再拉回的震盪走勢。

美股表現來看，道瓊漲 239.79 點或 0.68%，收 35,730.48 點、那指漲 212.28 點或 1.39%，收 15,448.12 點；標普漲 44.74 點或 0.98%，收 4,596.42 點；費半漲 78.5 點或 2.34%，收 3,438.8 點。

台股 ADR 則漲跌互見。台積電 ADR 漲近 2%；日月光 ADR 大漲 4.33%；不過聯電 ADR 下跌 2.49%；台指期夜盤則漲 65 點，來到 17104 點。

市場消息方面，臉書週四宣布更名為「Meta」，展現全力發展元宇宙 (Metaverse) 的決心，國內相關概念股如宏達電、驊訊、鈺創等估將持續引發投資人關注。

面板雙虎友達、群創在商用需求強勁支撐、近年轉型效益浮現下，前三季稅後純益均衝破 500 億元大關，為史上首見；合計雙虎今年前三季海賺 1022.67 億元，平均開門一天就賺進 8.5 億元。

日月光投控受惠封測產能利用率維持高檔、EMS 旺季效益，法人估，日月光投控第四季營收季增 10-13%，全年將達 5600 億元，雙創歷史新高，獲利也可大賺一股本。

台達電則受到零組件缺料及漲價影響，第三季稅後純益 63.69 億元，季減 16%、年減 24%，每股純益 2.45 元，來到 6 季低點，呈現旺季不旺；累計前三季稅後純益 205.39 億元，年增 13.8%，每股純益 7.91 元。