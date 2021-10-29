操盤手看台股：低檔股果然輪漲 雙D後下一波看誰？

日前央行公布今年 9 月證券劃撥存款餘額來到 3 兆 1648 億元，月增 395 億元，連續 11 個月創高，但是散戶成交占比下滑，由上月 68.2% 降至 64.3%，而融資餘額也較上月減少 20 億元。對此，儘管市場以散戶信心不減來解讀，但以實務上來看，今年 9 月是發放現金股利高峰期 (由於疫情而延後發放)，本來存款餘額就容易增加，重點在於這個帳戶餘額所代表的是場外資金，場外資金創新高代表當前觀望者眾多，今年 7~8 月將持股出脫後，手上握著現金，未再大舉進場，所以才會有此現象。若積極看多，融資應要增加，存款餘額則要減少，因為轉成股票。

近日台股持續於季線攻防，權值股暫陷整理，讓出空間給中小型股表現。短線上，先看指數能否站穩季線 5~8 天以上，一旦能站穩，資金認同度將會進一步提升，市場會出現繼 10/15 日轉折紅 K 棒，第一波買盤進場後的第二波買盤；屆時，行情將會加速，盤面焦點也會由低檔股轉為多頭股，後續選股策略也要隨之調整。

當前進入電子法說會密集發布期，業績表現影響了股價短期波動，而這個現象隨著進入 11 月，10 月營收及第 3 季財報相繼公布，影響力會更大。一路看好的矽智財產業，受惠指標的智原第 3 季繳出單季 EPS 達 1.31 元，並且上修全年預估營收，股價於法說會後連續兩根漲停，激勵了矽智財族群跟進，如創意、晶心科、愛普、M31 等也走強。至於面板的友達第 3 季繳出單季 EPS 達 2.03 元，前 3 季累計 EPS 達 5.33 元，優於市場預期，股價出現強彈，同時帶動了群創、彩晶，面板驅動 IC 的天鈺、敦泰等相繼反彈。

現階段由於右下角的低檔股已出現了價格模仿效應，在資金不願大舉追高右上角強勢股的前提下，右下角的低檔股成功地吸引了部分資金流入，這裡位處低檔的友達即屬此例，同樣邏輯的還有如記憶體 IC 設計的晶豪科，儘管記憶體市場傳雜音，但在股價位處低檔，加上利基型記憶體供貨吃緊下，近日股價也站上季線，即是低檔股的價格模仿效應。對於一個操盤手而言，因應盤勢現況來設定策略很重要，近日一直提醒找尋營運有機會走出谷底的股票進行新一波的布局，不一定要追高先前提過而如今已經大漲的股票，就是此理。新資金要有新股票的規劃。

過去提過由於疫情造成全球數位轉型加速，晶片需求短期內大增，加上汽車電子化趨勢持續，單一車款對於晶片需求量大增，原先規劃的產能不足以因應，故近幾年半導體廠的產能重要性提升，而相關供應鏈在產能排擠下，營運也會受惠。以 MOSFET 為例，當前國際 IDM 大廠將產能移往車用，讓出消費電子市場給台廠，整體 MOSFET 產能持續吃緊，相關的富鼎、大中、杰力、尼克森近日也有買盤進駐，當中的富鼎 (8261-TW) 今年上半年 EPS 達 3.12 元，已超越去年全年，當前在產能仍然吃緊下，交期普遍延長至 26~52 週以上，故國際 MOSFET 大廠第 4 季相繼漲價，報價易漲難跌；未來隨著電動車需要負荷瞬間大電流，MOSFET 需求量更大，營運前景看好，同時由於看好碳化矽 (SiC) 第三代半導體，其已卡位相關應用於工控及車用市場，後續發展可期，值得進一步追蹤。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險