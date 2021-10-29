電子壓盤 台股跌54點收16987點失守季線 周線仍寫連4紅

美股周四收高，台股今 (29) 日跟隨亞股走弱，主要電子權值股壓盤，晶圓雙雄、聯發科、鴻海賣壓偏重，金融族群也無力撐盤，拖累指數翻黑摜破萬七，不過，航運股及部分傳產股獲買盤青睞，終場加權指數跌幅收斂，下跌 54.22 點，收在 16987.41 點，失守季線及五日線，成交值放大至 3449.41 億元。周線仍寫下連 4 紅，累計本周上漲 98 點。

大型權值股今天普遍走弱，台積電股價一路在盤下震盪，終場跌 0.8%，收 590 元，跌破季線支撐；聯電重挫 3%，收 58 元；鴻海、聯發科、台達電、廣達、國巨等也都遭到調節。金融股今天賣壓沉重，富邦金、開發金、台新金下跌逾 1%，國泰金、兆豐金則力守平盤。

航運股今天氣勢如虹，貨櫃雙雄領軍上漲逾半根停板，萬海也有 4% 以上的漲幅，其他包括宅配通、台驊投控、四維航、建新國際等運輸股漲勢都相當凌厲，航空雙雄受惠空運旺季，同步上漲逾 1%，終場運輸類股指數大漲 4%，為盤面多頭指標。

宏達電搭上元宇宙題材，近來股價飆高，遭到關禁閉，昨天再度遭證交所列入處置股價，不僅延長至 11 月 11 日，撮合時間更從每 5 分鐘拉長至每 20 分鐘，仍澆不熄買盤火力，今天股價持續飆上漲停，達 65.6 元，續創 3 年半新高，同集團的威盛同步亮燈漲停，達 62.1 元，成交量爆出逾 4.4 萬張。

原名科銳 (Cree) 的碳化矽大廠 Wolfspeed 財報報喜，周四股價飆漲 33%，激勵台股多檔布局碳化矽大廠表現，穩懋強登漲停價 357.5 元，一舉收復年線，並創波段新高，SiC 功率元件廠漢磊大漲逾半根停板，改寫新天價，終場收漲 7%，相關供應鏈強茂、朋程、嘉晶等漲勢也不俗。

