〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨小升

美國今日將公布上週初領失業金人數、第三季 GDP 初值、第三季消費者支出初值。美國 10 年期公債殖利率來到 1.556%。美股期貨週四 (28 日) 上升，道瓊期貨漲 0.15%，標普 500 期漲 0.20%，那斯達克 100 期貨漲 0.42%。

1. 福特 Q3 財報大幅改善

汽車大廠福特 (F-US) 周三 (27 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，較上季明顯改善，並上修第四季財測，看好本季汽車銷售量將持續成長。

福特第三季汽車業務營收報 332 億美元，年減 4%，公司表示，這主要受到晶片持續短缺影響，但與第二季相比已明顯改善，其中北美第三季汽車交車量較上季大幅成長 67%。

福特預估 2021 財年全年調整後淨利約落在 105 億至 115 億美元，調整後自由現金流在 40 億至 50 億美元之間。繼第三季汽車批發量季增 30% 後，公司預計第四季批發量將較第三季成長 10%。

2. GM Q3 財報優預期 料晶片缺貨續燒至明年

通用汽車 (General Motors) 周三 (27 日) 盤前公布 2021 年第 3 季財報，因晶片缺貨拉低產量與庫存水位，Q3 營收較去年同期大減近 25%，EPS 也遠遜去年表現，但均優於市場預期，雖然看好短缺狀況於年底好轉，執行長 Mary Barra 仍預計晶片缺貨將延燒至明年。

通用第三季營收 267.8 億美元，年減 24.5%，優於預期的 265.1 億美元。調整後每股淨利 (EPS)1.52 美元，去年同期為 2.83 美元，優於預期的 96 美分。

關於晶片缺貨現況，執行長兼董事長 Mary Barra 周三於財報電話會議表示，晶片供應狀況正在改善，且可望在年底前好轉，但情勢仍有些不穩定，預計缺貨將持續到明年上半年。

3. Nvidia 收購 Arm 卡關！歐盟啟動「深入調查」

歐盟執委會 (EC) 週三 (27 日) 宣布 對 Nvidia 收購 Arm 案啟動「深入調查」，讓半導體業界歷來最大的一樁併購案仍處不確定狀態。

全球最大繪圖晶片廠 Nvidia 去年 9 月宣布以 400 億美元收購 Arm，創下半導體業最大的一樁併購案，但這項併購案需經過英國、美國、歐盟和中國等各反壟斷部門的批准，2022 年 3 月收購 Arm 的最後期限。

歐盟執委會 (EC) 週三 (27 日) 宣布對 Nvidia 收購 Arm 案啟動「深入調查」，他們擔憂此次併購案可能會限制獲得 Arm 的「中立」晶片設計，並可能導致晶片價格上漲、選擇減少和創新。

4. 波音 Q3 財報黯淡 787 維修費推高成本支出

波音 (BA-US) 周三 (27 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，儘管營運現金流得益於 13 億美元退稅而有所改善，但 787 Max 維修費用使波音元氣大傷，以及 737 Max 在中國復飛尚未明朗，獲利、營收皆遜於分析師預期。

波音第三季營收年增 8% 至 152.7 億美元，但仍低於分析師預測，淨損縮小，調整後每股虧損 0.6 美元，遜於華爾街預測的每股虧損 0.2 美元。

波音去年首次公開部分 787 客機的製造缺陷後，至今為止已兩度暫停交機，導致讓該公司現金嚴重短缺，而且缺陷維修花費約 10 億美元，分析師預估，波音大約有 100 架 787 客機的庫存。

5. 英特爾創新日登場 地表最強遊戲 CPU 亮相

英特爾 (INTC-US) 周三 (27 日) 舉辦「創新日」(Intel Innovation) 活動，針對 PC 與伺服器推出更多新產品，包括第 12 代 Alder Lake 新產品線亮相，以及為雲端業者、AI 領域推出客製化晶片與多款工具包。

英特爾表示，Alder Lake 全新產品是首款基於 Intel7 製程技術的混合架構處理器，最新共發布 6 個系列的產品更新，總計有 60 款新 CPU 產品，以適應筆電、遊戲等各種類型消費者。

這次號稱地表最強遊戲 CPU 的 i9-12900K 達 16 核心 24 執行緒，在各類遊戲的效能大幅提升，除了擁有重視效能的 P-Core (效能核心) ，還搭配 E-Core (效率核心) 來處理低耗能的工作。