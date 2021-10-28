〈財報〉福特Q3財報大幅改善 估Q4汽車銷量續揚 盤後飆漲8.7%

汽車大廠福特 (F-US) 周三 (27 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，較上季明顯改善，並上修第四季財測，看好本季汽車銷售量將持續成長，激勵盤後股價飆漲 8.7%。

福特預估 2021 財年全年調整後淨利約落在 105 億至 115 億美元，調整後自由現金流在 40 億至 50 億美元之間。繼第三季汽車批發量季增 30% 後，公司預計第四季批發量將較第三季成長 10%。

新車款需求持續強勁，福特表示，Bronco SUV 和野馬電動車款等新品銷售暢旺，預計這些新品全球年銷量有望達到 20 萬輛。

財務長 John Lawler 表示，可能出現 30 億至 40 億美元額外銷售量，因此調高全年獲利預測，但示警原物料成本、福特信貸獲利下滑以及保修成本，將或多或少拖累營收。

Lawler 預測，今年大宗商品成本將上升 30 億至 35 億美元，2022 年可能再增加 15 億美元。此外，該公司預期晶片短缺將持續到 2022 年，到 2023 年將恢復正常，預計 2022 年汽車批發量將比今年成長 10%。

福特周三股價下跌 2.76% 至 15.51 美元，盤後公布樂觀展望財報後飆漲 8.7% 至 16.86 美元。

Q3 (截至 9/30) 財報關鍵數據

總營收：357 億美元

汽車營收：332 億美元 vs 325.4 億美元 (Refinitv 調查分析師預期)

淨利：18 億美元

調整後 EPS (non-GAAP)：0.51 vs 0.27 美元 (Refinitv 調查分析師預期)

福特第三季汽車業務營收報 332 億美元，年減 4%，公司表示，這主要受到晶片持續短缺影響，但與第二季相比已明顯改善，其中北美第三季汽車交車量較上季大幅成長 67%。

不過，除了歐洲汽車營收較去年成長 7% 外，其餘北美、南美、中國銷量都出現下滑，尤其是中國銷售較去年驟降 41%。