【富蘭克林】富蘭克林退休大調查五大發現 對症下藥紓解退休壓力

日前美國聯準會一份研究調查指出，疫情期間約有 300 萬美國人提前退休，其中有因經濟活動暫停而被迫離開工作崗位，更有一部分是受惠房市、股市雙漲而提早實現退休夢。富蘭克林投顧表示，該項調查顯示持續投資理財的重要性，無論市場如何波動，堅守場中不退場才能化漲勢為財富增長力，不只為退休預做準備，更是應付生活變數的一大保障。富蘭克林坦伯頓基金集團今年度的退休大調查就整理出各年齡族群比想像中更早開始擔憂退休，同時也缺乏完整的退休計畫策略等五大發現，要解決退休痛點依照三個簡單步驟，有助於一步步建立退休理財的信心並付之行動。

從五大發現 找出健康退休新方向

富蘭克林坦伯頓基金集團 2021 年「退休收入策略與期望（RISE）調查」* 進行時正值全球新冠疫情爆發將屆滿一年，期間經濟活動幾近停滯、身心不安等窘況多少也反映在調查結果上。

一、比預期中提早開始顧慮退休議題

調查顯示有過半的受訪者早在退休前幾年就對退休儲蓄和投資感到擔憂，例如年紀介於 35 至 44 歲者中，有 52% 擔心退休後的收支管理、45% 則對資金不夠用或耗盡退休準備而憂心；包括不確定現有收入將有多少會被社會保險或工作時的退休規劃所取代，以及退休後無法支付醫療支出等，都是加深擔心程度的來源。

二、健康暨醫療支出成各年齡層普遍關心重點

在富蘭克林已進行十年的 RISE 調查中，健康及醫療一直是受訪者注目的議題，今年健康醫療支出一舉成為跨年齡層最感擔憂的焦點，對 55 歲以上的族群來說，健康議題的重要性已超越耗盡資產。

三、退休後支出未必會減少

在一般印象中，退休後少了工作收入，勢必要縮衣節食，然而調查結果顯示，66% 自覺退休後花費要維持現狀甚至增加，富蘭克林提醒，退休後的花費大致可區分出固定、增加性支出及自由運用三種類別，受通膨影響程度不一，都需要倚靠穩定的收入作為資金來源，想要讓退休生活不要落差太大或是更好，顯然要在規劃退休金時有更好的策略。

四、已退休者對退休金花費並非總是很有策略性

回到現實，已退休者對退休金的運用似乎顯得保守，41% 表示儘量避免動用老本、33% 覺得有需要才會花用，深究其因主要在於「不確定性」，例如不知現有的資產可以維持多久、以後還會有多少開銷支出等。

五、退休後繼續工作未必因為金錢

屆齡退休門檻一到卻仍繼續工作，外界不免把它和需要收入劃上等號，然而根據富蘭克林調查，65 歲以上的受訪者大多表示持續工作是因為樂在其中，且比重隨著年齡增加成正比，65 至 74 歲有 52%、75 歲以上則有 61%。

三步驟、三不原則讓退休有信心 智能理財神隊友為退休加分

從這五項發現，可看出不少民眾在退休前後想法落差頗大，能否安穩退休也存有不小信心危機，富蘭克林建議從三步驟入手為退休理財挹注信心，包括一、「了解自我情形」：確認自身對退休生活關切的重心及想法，同時依此設定個人化的目標；二、「尋求理財顧問協助」：退休生活的目標因人而異，透過經驗豐富的專業理財團隊有助於量身打造更符合需求及容易執行的退休理財方案；三、「建立全方位的策略」：完整的生涯財富規劃必備退休基金，制定目標與策略時需更宏觀，才能涵蓋短中長期的資金需求。

富蘭克林表示，退休理財屬於中長期計畫，愈早開始愈有充足時間準備也較不必擔心金融市場波動所造成，並把握「不要排擠日常生活開銷」、「績效不要大起大落」及「工具不需太複雜」三不原則，提高退休投資的續航力，避免半途而廢。

退休理財等投資容易中斷，大多與無法理性因應金融市場波動起伏考驗有關，而今隨著機器人理財的技術成熟、投資金額的門檻更親民，可納入準備退休基金的好幫手。以富蘭克林國民理財機器人來說，因應投資人在各階段對報酬率有不同期望，已進化到 2.0 版，分別有追求長期穩健回報的「機器人 1 號 - 富智能」與把握超額報酬機會的「機器人 2 號 - 富動能」，每月五千元起定期定額或單筆三萬元起即可擁有打造退休基金的神隊友，由系統利用大數據與演算法，精選多檔優質基金組成穩健智能投組，投資期間有全天候監控市場並搭配再平衡機制，投組適時調整以最佳姿態應對市場的挑戰與機會。

* 調查備註：富蘭克林坦伯頓基金集團「退休收入與預期調查 (RISE)」是採用獨立機構 Engine 網路市調 CARAVAN? 進行，針對 18 歲以上成年男性及女性進行抽樣，並按美國人口普查局統計數據進行加權配置。調查時間為 2021 年 1 月 8 日到 1 月 19 日，有效樣本數為 2,004 份。

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