定期定額也要資產配置嗎？

定期定額扣款可以分散扣款時間，以降低扣在最高點的風險。理論上來說，定期定額已經可以提高投資的正報酬機率，那還需要資產配置嗎？「鉅亨買基金」認為投資永遠都是在追求風險與報酬間的平衡，相較於定期定額，分散投資資產在降低虧損機率的效果更佳，無論是單筆還是定期定額策略，都應該將資產配置納入其中。

1. 扣款時間需拉長，定期定額扣款效果才會浮現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1927-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

定期定額可以降低虧損機率這一敘述應該正確，但問題是可以降低多少？上圖為從 1927 年以來任何一個月透過單筆或定期定額買進美國股市，投資不同時間長度的正報酬率平均值。當投資時間短於 15 年時，定期定額與單筆間的正報酬機率差異不大，定期定額平均可將正報酬機率提高 1.3%。但時間若拉長至 15 至 22 年，由於定期定額正報酬機率更快的逼近 100%，兩者平均差距擴大至 3.2%。如果只單純投資於美國股市，投資時間可能要拉長至 15 至 20 年，才會看到正報酬機率的顯著提升。

2. 想降低下跌機率，資產配置更重要

如果定期定額本身無法大幅提高正報酬機率，那該如何提高勝率？常聽到的資產配置依然是最好的策略。從 1976 年以來（受到債券指數編纂期間較晚限制），簡單的股六債四配置方式，就可提高定期定額正報酬機率。只要扣款時間超過 5 年，股六債四定期定額的正報酬機率就高於 96%（60% 美國股市 + 40% 美國投資等級債券）；若只投資於美國股市，扣款時間必須拉長到 15 年或以上，正報酬機率才會超過 96%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與彭博美國綜合債券指數，資料期間: 1976-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。股六債四為 60% 標普 500 指數與 40% 彭博美國綜合債券指數。

3. 扣款時間拉長，資產配置與純美股報酬率差異不大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與彭博美國綜合債券指數，資料期間: 1976-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。股六債四為 60% 標普 500 指數與 40% 彭博美國綜合債券指數。

增加資產配置中的債券比重，就可以更快的提高定期定額正報酬機率，但對於報酬率會有很大影響嗎？從上圖可看出，隨著定期定額扣款時間的增加，美國股市與股六債四的年化報酬率差距持續縮窄（由一開始的 0.5% 降至 0.2%）。等於用 0.2% 的報酬率，換取更不容易虧損且更能安心久抱的投資組合。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

定期定額也該資產配置，平衡型或 1+1

定期定額加上資產配置，可更有效提高投資正報酬機率。無論是透過股債都有的平衡型基金，或是自己設定各自佔比的 1 檔全球 / 美國股票型基金加上 1 檔全球債券型基金，都是定期定額扣款的好夥伴。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)

>> 聯博 - 美國永續主題基金 A 股美元

>> 摩根基金 - JPM 美國複合收益債券 (美元)-A 股 (累計)

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